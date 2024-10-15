VIVE Focus Vision لمحبي الألعاب فائقة التطور والشركات الباحثة عن تقديم تجارب قوية غامرة

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- Weber Shandwick) دبي، 14 أكتوبر 2024: كشفت إتش تي سي ڤايڤ (HTC VIVE)، الشركة العالمية الرائدة في حلول وتقنيات الواقع الممتد (XR)، اليوم عن نظارتها الجديدة "ڤايڤ فوكس فيجن" (VIVE Focus Vision)، التي تمثل قفزة نوعية في عالم تقنيات الواقع الممتد. تأتي هذه النظارة بسعر 4399 درهماً إماراتياً، وهي أحدث إصدارات سلسلة "VIVE Focus" الشهيرة، مقدمةً تحسينات مبتكرة وتجربة استثنائية لعشاق الألعاب والمؤسسات على حد سواء. توفر "VIVE Focus Vision" أداءً استثنائياً لتطبيقات الواقع الافتراضي عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصي (PCVR) ومنصات الألعاب المستقلة، إلى جانب تقديم تجارب غامرة في المواقع الترفيهية والمراكز المتخصصة، بالإضافة إلى دورات تدريبية متقدمة في المجالات الصناعية، وحلول تعاون متميزة، وتطبيقات مبتكرة للواقع المختلط.
وتعليقاً على إطلاق النظارة الجديدة، قال شين يي، رئيس قسم المنتجات العالمية في "HTC VIVE": "تقدم نظارة "VIVE Focus Vision" تجربة استثنائية، إذ تعمل بكفاءة عالية بشكل مستقل، بالإضافة إلى دعمها لمدخل DisplayPort الذي يتيح تجارب واقع افتراضي غامرة على الكمبيوتر الشخصي بجودة بصرية غير مسبوقة. الآن، يمكن لعشاق ألعاب الكمبيوتر الاستمتاع في منازلهم بنفس النظارات المتطورة التي تستخدم في الصالات والمراكز المتخصصة بتقنيات الواقع الافتراضي. نحن ملتزمون دائماً بتقديم حلول مبتكرة ترتقي بتجارب المستخدمين نحو آفاق جديدة، وهو ما يتجلى بوضوح في المزايا الفريدة التي توفرها نظارة "ڤايڤ فوكس فيجن"، مثل تقنية تتبع حركة العين المدمجة، وكاميرات الألوان الثنائية التي تدعم الواقع المختلط بعمق ودقة متناهية، بالإضافة إلى مستشعر الأشعة تحت الحمراء الذي يعزز من دقة تتبع حركة اليد حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة".
ويأتي تصميم "VIVE Focus Vision" استمراراً للنجاح الكبير والشهرة الواسعة التي حققتها نظارة "VIVE Focus 3"، حيث تم إدخال تحسينات مبتكرة وميزات جديدة تهدف بشكل أساسي إلى توفير راحة أكبر للمستخدمين وتجربة بصرية أكثر وضوحاً ودقة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز الكفاءة التشغيلية للنظارة لتلائم تعدد الاستخدام، وهو ما يجعلها الخيار الأمثل للأعمال التجارية، مثل المراكز الترفيهية المتخصصة بألعاب الواقع الافتراضي، ومنصات تدريب الموظفين في مجالات متعددة تشمل الرعاية الصحية، الدفاع، المالية، والصناعات التحويلية، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وتمتاز النظارة الجديدة بمدخل DisplayPort المصمم خصيصاً لدعم تطبيقات وبرامج الواقع الافتراضي عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصي، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين تجربة بصرية فائقة الوضوح وخالية من التشويش أو الانقطاع بفضل الاتصال المباشر بوحدة معالجة الرسومات الخاصة بالكمبيوتر. وتوفر هذه الميزة تجربة لا مثيل لها لكل من عشاق الألعاب والمستخدمين في القطاع التجاري، حيث تمكّنهم من الاستمتاع بالمحتوى بأعلى مستويات الجودة. ما يجعل هذه النظارة الخيار الأمثل لمحبي الألعاب على منصة SteamVR، وأيضاً مثالية للشركات والمؤسسات التي تسعى لتقديم تجارب غامرة ومتطورة لعملائها.
وتدعم "VIVE Focus Vision" ميزة الضبط الآلي للمسافة بين الحدقتين (IPD) مع إمكانية التتبع الكامل لحركة العين، بحيث يمكن للمستخدمين مشاركة النظارة بسهولة مع الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل، كما أنها تعمل على ضبط المسافة بين الحدقتين تلقائياً للحصول على صور واضحة عالية الدقة والجودة بشكل دائم. وتعد هذه الميزة مثالية للبيئات التي تجمع مستخدمين كثر، مثل الألعاب أو التجارب المستندة إلى الموقع الجغرافي والدورات التدريبية.
وتتضمن الكاميرتان الأماميتان ميزة المرور المجسم، حيث يمكن للمستخدمين رؤية العالم بإدراك طبيعي للعمق أثناء ارتداء النظارة، ما يجعل تجارب الواقع المختلط أكثر واقعية. تتميز "VIVE Focus Vision" بنظام تبريد محدث، ما يسمح بجلسات ألعاب أكثر راحة وأداءً عالياً. كما تحتوي بطارية فرعية مدمجة قابلة للتبديل والقدرة على الاستمرار تصل إلى 20 دقيقة أثناء تبديل البطاريات السريع، ما يجعلها أكثر عمليةً خلال الاستخدامات الطويلة دون فقدان البيانات.
أبرز الميزات والخصائص:
- التتبع المدمج لحركة العين والضبط التلقائي والآلي للمسافة بين الحدقتين (IPD).
- دعم مدخل تشغيل DisplayPort يوفر تجارب مذهلة لتطبيقات وبرامج أجهزة الكمبيوتر الشخصي المتصلة بنظارة الواقع الافتراضي PCVR لضمان عروض بصرية بجودة عالية ودون تشويش أو انقطاع.
- كاميرات مزدوجة لعرض الألوان بدقة 16 ميجابكسل للاستمتاع بمشاهدة رسومات مجسمة بالألوان الكاملة.
- مجال رؤية عريض حتى 120 درجة ومعدل تحديث 90 هرتز. دعم معدل تحديث 120 هرتز عبر مدخل DisplayPort سيتم طرحه أواخر عام 2024.
- دقة 5K مدمجة عبر كلتا العينين.
- جهاز استشعار عمق للانغماس أكثر في العرض.
- جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء لتعزيز التتبع في ظروف الإضاءة المنخفضة.
وتتوفر نظارة "ڤايڤ فوكوس فيجن" VIVE Focus Vision اعتباراً من 6 نوفمبر، و سيحصل المالكين الأوائل على مجموعة VIVE Wired Streaming Kit الخاصة بميزة DisplayPort دون أي مقابل، مع العلم أن سعر المجموعة يبلغ 550 درهم إماراتي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمشتري النظارة اختيار واحدة من بين حزم الألعاب الثلاثة الشهيرة كهدية مجانية.
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