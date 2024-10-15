بوما تسلط الضوء على الكريكيت في الإمارات من خلال مبادرة "Play The City"

(MENAFN
- mslgroup) يعد الكريكيت الشعبي في دولة الإمارات أكثر من مجرد لعبة، حيث يرمز للشغف والتفاعل المجتمعي. ومن خلال مبادرة "Play The City"، تحتفي بوما بهذه الرياضة التي تعد جزءاً من حياة العديد من المقيمين في الدولة، وتسلط الضوء على الفرق التي جعلت من الكريكيت الشعبي ثقافة تنبض بالحياة في الأحياء والشوارع.
في كل عطلة أسبوع، يجتمع ما يتراوح بين 20,000 و25,000 شخص في نحو 2,000 موقع غير رسمي لممارسة الكريكيت. هذه الرياضة التي تمثل رمزاً للهوية والانتماء لدى العديد من المقيمين في الإمارات، غالباً ما تظل بعيدة عن أعين الإعلام. ومع ذلك، تتناول حملة "Play The City" هذه الظاهرة بإبراز فرق محلية مثل OGS X1، Dubai Commandos، Blitz Boss Royals، Hashmi CC، United Pro X1، Little Masters، والذين يمثلون قوة حقيقية تنبض بروح الكريكيت الشعبي في المنطقة.
وأكد "سهير"، لاعب في فريق OGS X1، على أهمية هذه المبادرة قائلاً: "مبادرة 'Play The City' أوصلت صوتنا. فلم تعد الكريكيت الشعبية مجرد هواية، بل تحولت إلى جزء من هويتنا الثقافية. مشاركة بوما هي تمكين ودعم نحتاجه لنشعر بأننا جزء من شيء أكبر".
في شوارع دبي، يجد لاعبو الكريكيت في كل زاوية فرصة لممارسة لعبتهم المفضلة، سواء كان ذلك في مواقف السيارات أو الأماكن الرملية، بملابس متنوعة من السراويل الرياضية إلى الكورتا-بيجاما. هؤلاء اللاعبون يجسدون روح "Play The City"، متغلبين على التحديات لمواصلة اللعب بحماس لا يتوقف.
وفي هذا السياق، قامت بوما بتصميم قمصان خاصة للفرق، مستوحاة من الأحياء التي تُقام فيها المباريات، حيث تمزج التصاميم بين أنماط محلية تعكس روح المجتمع. كما قدمت بوما الدعم لتلك الفرق بتحديد ملاعبهم على خرائط Google Street View، ما يمنحهم اعترافاً رسمياً بمواقع اللعب ويسمح للجمهور باستكشاف هذه الأماكن الافتراضية.
وفي هذا الإطار، أوضح يوهان كوهلو، المدير العام لبوما في دول مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: "الكريكيت الشعبي ليس مجرد رياضة، بل هو أسلوب حياة. المجتمع الذي يمارسه يعرف قيمة التضحيات التي يقدمها من أجل الحفاظ على هذه اللعبة. ومن خلال "Play The City"، نرغب في إبراز هذه الروح التي تجعل من كل مكان فارغ ملعباً حقيقياً للكريكيت. نأمل أن نشعل شعوراً عميقاً بالفخر لدى اللاعبين."
ومع اكتساب المبادرة زخماً متزايداً، تخطط بوما لتوسيع نطاقها ليشمل مجتمعات رياضية أخرى حول العالم. سواء كانت كرة القدم، أو كرة السلة، أو الرجبي، تهدف بوما إلى تكريم الرياضيين المحليين والأماكن التي يلعبون فيها، مع تعزيز المشاركة المجتمعية والرياضة الشعبية.
ومن المتوقع أن يشهد إطلاق الحملة في دبي، بالتزامن مع افتتاح متجر بوما الجديد في مركز برجمان في 18 أكتوبر، تدشين قسم خاص بأدوات الكريكيت، إيذاناً بدخول بوما إلى سوق الكريكيت في الإمارات.
من خلال مبادرة "Play The City"، تهدف بوما إلى تعزيز روح الانتماء والمجتمع، والاحتفاء بالكريكيت الشعبي، مع توسيع نطاق دعمها ليشمل رياضات شعبية أخرى في المستقبل القريب.
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