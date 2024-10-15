مسؤول فلسطيني لPNN: بمشاركة الرئيس عباس قمة مجموعة بريكس تنعقد بعد أسبوع بروسيا

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN / كشف مسؤول فلسطيني لشبكة فلسطين الاخبارية PNN أن الرئيس محمود عباس سيشارك في قمة مجموعة بريكس في 23 و24 من الشهر الجاري في مدينة كازان الروسية، وذلك بمشاركة رؤساء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وقال المسؤول في حديث خاص مع مراسلة PNN إن الرئيس عباس سيصل إلى روسيا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، بدعوة رسمية.
وتضم مجموعة دول بريكس في الأساس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وجرت تسميتها بجمع الأحرف الأولى لأسماء هذه الدول باللغة الإنجليزية.
وانضمت مصر رسمياً إلى مجموعة "بريكس" مع بداية عام 2024، وهي خطوة ينتظرها عدد كبير من القطاعات الإنتاجية في البلاد بهدف تقليل الطلب على الدولار والمساهمة في توفير الاحتياجات التصنيعية ومداخلات الإنتاج من الدول الأعضاء في البريكس وبتسهيلات تساهم في خفض الضغط على الدولار.
وتتشارك مجموعة البريكس التي تضم قوى متباينة الحجم الاقتصادي والنظام السياسي هدف واحد وهو الحد من سيطرة الدولار على حركة التجارة، وكذلك إيجاد بدائل لنظام عالمي يهيمن عليه الدولار والقوى الغربية، وهناك أكثر من 40 دولة أبدت رغبتها بالانضمام لمجموعة البريكس مؤخراً، وسط تفاؤل أقليمي كبير بالوصول إلي آليات اقتصادية تساهم في الحد من هيمنة الدولار، في ظل ارتفاع مستمر في تكلفة اقتراض العملة الأمريكية.
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