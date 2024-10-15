مسؤول فلسطيني لPNN: بمشاركة الرئيس عباس قمة مجموعة بريكس تنعقد بعد أسبوع بروسيا

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / كشف مسؤول فلسطيني لشبكة فلسطين الاخبارية PNN أن الرئيس محمود عباس سيشارك في قمة مجموعة بريكس في 23 و24 من الشهر الجاري في مدينة كازان الروسية، وذلك بمشاركة رؤساء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وقال المسؤول في حديث خاص مع مراسلة PNN إن الرئيس عباس سيصل إلى روسيا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، بدعوة رسمية.

وتضم مجموعة دول بريكس في الأساس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وجرت تسميتها بجمع الأحرف الأولى لأسماء هذه الدول باللغة الإنجليزية.

وانضمت مصر رسمياً إلى مجموعة "بريكس" مع بداية عام 2024، وهي خطوة ينتظرها عدد كبير من القطاعات الإنتاجية في البلاد بهدف تقليل الطلب على الدولار والمساهمة في توفير الاحتياجات التصنيعية ومداخلات الإنتاج من الدول الأعضاء في البريكس وبتسهيلات تساهم في خفض الضغط على الدولار.

وتتشارك مجموعة البريكس التي تضم قوى متباينة الحجم الاقتصادي والنظام السياسي هدف واحد وهو الحد من سيطرة الدولار على حركة التجارة، وكذلك إيجاد بدائل لنظام عالمي يهيمن عليه الدولار والقوى الغربية، وهناك أكثر من 40 دولة أبدت رغبتها بالانضمام لمجموعة البريكس مؤخراً، وسط تفاؤل أقليمي كبير بالوصول إلي آليات اقتصادية تساهم في الحد من هيمنة الدولار، في ظل ارتفاع مستمر في تكلفة اقتراض العملة الأمريكية.