السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 15 مليون دولار في صندوق“فيجن فينتشرز”

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمار 15 مليون دولار في صندوق صقر2، وهو صندوق للاستثمار الجريء تديره شركة فيجن فينتشرز.
ويستثمر صندوق صقر2، بحجم مستهدف يبلغ 90 مليون دولار، في الشركات الناشئة في المراحل الأولية من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مرحلة ما قبل الجولة التمويلية“B”، مع اتباع نهج يشمل مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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