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السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 15 مليون دولار في صندوق“فيجن فينتشرز”

10/15/2024 9:00:29 AM
(MENAFN- Asdaf News) أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمار 15 مليون دولار في صندوق صقر2، وهو صندوق للاستثمار الجريء تديره شركة فيجن فينتشرز.

ويستثمر صندوق صقر2، بحجم مستهدف يبلغ 90 مليون دولار، في الشركات الناشئة في المراحل الأولية من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مرحلة ما قبل الجولة التمويلية“B”، مع اتباع نهج يشمل مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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