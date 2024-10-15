حزب الله يعلن أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز هرمس

حزب الله يعلن أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز هرمس
التاريخ
10/15/2024 8:09:45 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN -
أعلن حزب الله اليوم الثلاثاء أنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز هرمس 450، من دون أن يحدد مكان إسقاطها، على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية على معاقل الحزب في جنوب البلاد وشرقها.
وأورد الحزب في بيان أن مقاتليه في“وحدات الدفاع الجوي” قاموا بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء بـ”إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هرمس 450′′.
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