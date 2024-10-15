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حزب الله يعلن أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز هرمس

10/15/2024 8:09:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN -
أعلن حزب الله اليوم الثلاثاء أنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز هرمس 450، من دون أن يحدد مكان إسقاطها، على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية على معاقل الحزب في جنوب البلاد وشرقها.

وأورد الحزب في بيان أن مقاتليه في“وحدات الدفاع الجوي” قاموا بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء بـ”إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هرمس 450′′.

MENAFN15102024000205011050ID1108779959

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