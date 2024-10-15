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شؤون المرأة تعقد اجتماعا لتطوير دليل إجراءات عمل موحد لجميع القطاعات التي تخدم النساء

10/15/2024 7:05:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - عقدت وزارة شؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الفريق الوطني لنظام التحويل الوطني، بهدف تقييم النظام، وضمان انسجام آلياته، مع تداعيات العدوان المستمر على النساء الفلسطينيات.

وأوضحت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، أنه تم الاتفاق على مراجعة الآليات، وخاصة في مراكز حماية المرأة من العنف، وتطوير دليل إجراءات عمل موحد لجميع القطاعات التي تقدم خدمات للنساء، ضمن مرجعية نظام التحويل الوطني، وتطوير آليات التنسيق بين القطاعات المختلفة لضمان انسجام الإجراءات وتحقيق أفضل النتائج وعدم التعارض مل بين المؤسسات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن الوزارة تهدف بشكل رئيسي إلى تطوير السياسات والتشريعات، لتنسجم مع حقوق النساء، ولتكون أكثر قدرة على الاستجابة لحاجاتهن.

جدير بالذكر أن نظام التحويل الوطني تشكل وفق قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2022، بهدف بناء شبكة فعالة متعددة القطاعات، لدعم ضحايا العنف، من خلال تنظيم الخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية لهن.

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