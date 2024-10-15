السعودية تسلم الدفعة الثانية من الدعم المقدم لدولة فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
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عمان / PNN - تسلم وزير
المالية عمر البيطار، من سفير المملكة العربية السعودية غير المقيم لدى دولة فلسطين، القنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري، اليوم الثلاثاء، الدفعة الثانية من المنحة التي تقدمها المملكة لدعم دولة فلسطين وقيمتها 10 ملايين دولار، بهدف التخفيف من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا.
وثمن البيطار خلال لقائه السفير السديري بمقر سفارة المملكة العربية السعودية في عمان، الموقف التاريخي الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه فلسطين، ودعم حقوقها المشروعة، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى للمملكة وقيادتها على دعمهم السياسي والاقتصادي لفلسطين.
وأشاد بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وبالمساهمات الإنسانية والإغاثية والتنموية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لصالح الشعب الفلسطيني طيلة السنوات الماضية.
وأكد البيطار، أهمية هذا الدعم للتخفيف من آثار الأزمة المالية التي تعاني منها دولة فلسطين جراء قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة ومضاعفة الاقتطاعات بعد العدوان على قطاع غزة.
ودعا إلى بذل المزيد من الجهود العربية وتكاثفها لدعم حقوق شعبنا ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الأخير وإلزامه بوقف إطلاق النار في غزة.
بدوره، أكد السفير السديري، أن هذا الدعم يأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من منطلق حرصهما على دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على المستويات كافة.
وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت ابتداءً من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أنها ستقدم دعماً مالياَ شهرياً لدولة فلسطين للتخفيف من تداعيات العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، إذ تسلم رئيس الوزراء محمد مصطفى الدفعة الأولى من المنحة.
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