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السعودية تسلم الدفعة الثانية من الدعم المقدم لدولة فلسطين

10/15/2024 7:05:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان / PNN - تسلم وزير المالية عمر البيطار، من سفير المملكة العربية السعودية غير المقيم لدى دولة فلسطين، القنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري، اليوم الثلاثاء، الدفعة الثانية من المنحة التي تقدمها المملكة لدعم دولة فلسطين وقيمتها 10 ملايين دولار، بهدف التخفيف من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا.

وثمن البيطار خلال لقائه السفير السديري بمقر سفارة المملكة العربية السعودية في عمان، الموقف التاريخي الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه فلسطين، ودعم حقوقها المشروعة، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى للمملكة وقيادتها على دعمهم السياسي والاقتصادي لفلسطين.

وأشاد بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وبالمساهمات الإنسانية والإغاثية والتنموية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لصالح الشعب الفلسطيني طيلة السنوات الماضية.

وأكد البيطار، أهمية هذا الدعم للتخفيف من آثار الأزمة المالية التي تعاني منها دولة فلسطين جراء قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة ومضاعفة الاقتطاعات بعد العدوان على قطاع غزة.

ودعا إلى بذل المزيد من الجهود العربية وتكاثفها لدعم حقوق شعبنا ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الأخير وإلزامه بوقف إطلاق النار في غزة.

بدوره، أكد السفير السديري، أن هذا الدعم يأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من منطلق حرصهما على دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على المستويات كافة.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت ابتداءً من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أنها ستقدم دعماً مالياَ شهرياً لدولة فلسطين للتخفيف من تداعيات العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، إذ تسلم رئيس الوزراء محمد مصطفى الدفعة الأولى من المنحة.

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