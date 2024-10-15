ليبرمان يحرّض على توجيه“ضربة قصوى” ضد إيران ووقف إدخال الوقود لغزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN -حرّض الجيش الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان اليوم الثلاثاء، على توجيه ضربة قصوى تشمل حقول الطاقة، والمنشآت النووية الإيرانية من ناحية، والوقف الفوري لإدخال جميع المساعدات الإنسانية والوقود والكهرباء والمياه إلى قطاع غزة من ناحية أخرى.

وقال زعيم حزب“إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض لإذاعة الجيش الإسرائيلي:“يجب أن نوجه ضربة قصوى تشمل حقول الطاقة والمنشآت النووية الإيرانية”.

وأضاف:“إذا قمنا بالرد كما يطلبون منا، فسوف يجرنا ذلك إلى حرب استنزاف ضد إيران، ولا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك”.

وأعلنت إسرائيل، مؤخراً، أنها ستوجه ضربة قوية في إيران ردا على القصف الصاروخي الإيراني على إسرائيل قبل أسبوعين.

وقالت تقارير إسرائيلية خلال الأيام الماضية إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل عدم ضرب منشآت نفطية ونووية إيرانية.

وأعلنت إسرائيل، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن إيران أطلقت عليها نحو 180 صاروخا، في هجوم قالت طهران إنه“رد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أواخر يوليو/ تموز الماضي، وأمين عام حزب الله حسن نصر الله” بغارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما حرّض ليبرمان الحكومة الإسرائيلية على وقف إدخال جميع المساعدات الإنسانية والوقود والكهرباء والمياه إلى غزة فوراً.

وقال ليبرمان، في منشور على منصة“إكس”:“يجب على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فوراً إدخال جميع المساعدات الإنسانية والوقود والكهرباء والمياه إلى حركة حماس في غزة وأن تغلق المعابر من إسرائيل بشكل محكم”.