وول ستريت جورنال: إسرائيل عاجزة عن ضرب حزب الله جواً

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله، إنه "لا يمكن استهداف مقاتلي "حزب الله" من الجو، لوجودهم في مخابئ تحت الأرض".

وأضاف المسؤول: "معظم المقاومة التي واجهناها في لبنان لم تكن وجهًا لوجه، بل كانت عبارة عن متفجرات وقذائف هاون وصواريخ".

وكشفت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إنه "تم إدخال شاحنات تحمل أسلحة تشمل مضادة للدبابات روسية وصينية، من لبنان إلى إسرائيل".

وأشاروا إلى أن "آلافًا من الجنود الإسرائيليين يشاركون في الحملة البرية بلبنان مع حركة دخول وخروج يومية عبر جانبي الحدود بين البلدين".

وتقول الصحيفة، إنه "خلال الأسبوعين الماضيين منذ أن أرسلت إسرائيل قواتها بأعداد كبيرة إلى لبنان للمرة الأولى منذ 18 عامًا، كان الجنود يستكشفون الغابات الجبلية والقرى المهجورة في أغلب الأحيان، ويشتبكون في قتال متلاحم مع حزب الله، وأحيانًا يقعون في كمائن".

وقال مسؤولون إسرائيليون إن هدفهم هو العثور على المخابئ والبنية التحتية العسكرية الأخرى وتدميرها والتي طورها "حزب الله" على مدى سنوات عديدة لتسهيل مناورته البرية في شمال إسرائيل.

وقال داني سيتريونوفيتش، مسؤول سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وزميل حالي في "معهد دراسات الأمن القومي" في تل أبيب: "في الحملة البرية، تعرف أين ستبدأ، لكنك لا تعرف أين ستنتهي".

وكان الجيش الإسرائيلي كشف أن قواته كشفت وداهمت مقرَّ قيادة تحت الأرض تابعًا لقوة "الرضوان" في جنوب لبنان.

وبحسب الجيش، اكتشفت قوات "اللواء 8" مجمعًا تحت الأرض كان يُستخدم كمقر قيادة لوحدة "الرضوان" حيث يقع المقر في قلب حي سكني ويمتد على طول 800 متر.

وأضاف الجيش، في بيان، أنه "تم العثور في المخبأ على وسائل قتالية متعددة، بما في ذلك صواريخ متقدمة للمروحيات، وقذائف صاروخية، ودراجات نارية، ومعدات للإقامة لفترات طويلة تشمل طعامًا ومطبخًا استخدمه المخربون وغرف إقامة".

وتابع المتحدث باسم الجيش في البيان: "كل هذه الوسائل كانت معدة لاستخدام قوات الرضوان في يوم تنفيذ خطة ما يسمى باحتلال الجليل".

وأوضح أنه "أثناء مداهمة المجمع، خاضت القوات اشتباكًا مع مخرب تحصن في المقر حيث وجَّهت القوات طائرةً لسلاح الجو لتقضي عليه".