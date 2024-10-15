فرنسا تندد باستهداف مخيمات اللاجئين في غزة: التهجير القسري انتهاك خطير للقانون الدولي

MENAFN - Palestine News ) باريس / PNN - أعربت فرنسا عن تنديدها، بالهجمات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مخيمات جباليا والنصيرات والشاطئ للاجئين في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صحفي، إنها "قلقة" بشأن خطورة الوضع في شمال غزة، مؤكدة أن التهجير القسري للمدنيين يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن "الهجمات ضد المدنيين غير مقبولة"، مطالبة إسرائيل بضمان الأمن الدائم لجميع المدنيين وتسهيل الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية لهم.

ومنذ 11 يوما، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة إبادة وتجويع بحق أبناء شعبنا شمال قطاع غزة، وكثفت من قصفها الجوي والبري ودمرت وأحرقت مئات المنازل، في ظل حصار مطبق يمنع دخول الغذاء والمياه والوقود والدواء إلى المنطقة.

وتشن قوات الاحتلال منذ أكثر من عام حرب إبادة جماعية على غزة، اسفرت عن استشهاد 42344 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 99013 آخرين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.