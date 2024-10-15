فرنسا تندد باستهداف مخيمات اللاجئين في غزة: التهجير القسري انتهاك خطير للقانون الدولي

(MENAFN
- Palestine News Network
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باريس / PNN - أعربت فرنسا عن تنديدها، بالهجمات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مخيمات جباليا والنصيرات والشاطئ للاجئين في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صحفي، إنها "قلقة" بشأن خطورة الوضع في شمال غزة، مؤكدة أن التهجير القسري للمدنيين يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن "الهجمات ضد المدنيين غير مقبولة"، مطالبة إسرائيل بضمان الأمن الدائم لجميع المدنيين وتسهيل الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية لهم.
ومنذ 11 يوما، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة إبادة وتجويع بحق أبناء شعبنا شمال قطاع غزة، وكثفت من قصفها الجوي والبري ودمرت وأحرقت مئات المنازل، في ظل حصار مطبق يمنع دخول الغذاء والمياه والوقود والدواء إلى المنطقة.
وتشن قوات الاحتلال منذ أكثر من عام حرب إبادة جماعية على غزة، اسفرت عن استشهاد 42344 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 99013 آخرين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
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