نابلس: وقفة إسناد للمعتقلين في سجون الاحتلال وتنديدا بالعدوان المتواصل على القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - شارك عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، في وقفة إسناد ودعم للمعتقلين في سجون الاحتلال، وتنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.
ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، ومؤسسات الأسرى في محافظة نابلس، صورا لمعتقلين ما زالوا في سجون الاحتلال.
وقال مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان في كلمة اللجنة الوطنية لدعم الأسرى: "من ميدان الشهداء نحيّي أمهات المعتقلين وأطفالهم، وكل مناضل قدم روحه لأجل فلسطين".
وأضاف: "نحن في مرحلة استثنائية في قضية شعبنا، إذ يحاول الاحتلال بقتله
الأطفال والشيوخ أن يكسر إرادة شعبنا، ويثنيه عن الكفاح المشروع، وأن حالات الاعتقال بالآلاف من أبناء شعبنا في الضفة وغزة لن تكسر إرادتنا في مواصلة الكفاح".
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول النيل من عزيمة معتقلينا الذين ما زالوا ثابتين في وجه هذه الهجمة الشرسة. وأكد أن الاحتلال عندما يُسرّب مواد مصورة عن قمع المعتقلين، إنما هدفه بث الخوف في صفوف أهاليهم، لكنه لن ينال منهم.
وتابع: بصبرنا وعزيمتنا لن نرفع الراية البيضاء في كل سجون الاحتلال. وأننا ماضون في نضالنا وفي مشروعنا الوطني نحو الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ولن نتنازل عن ذرة تراب من أرضنا.
وفي كلمة ذوي الأسرى قالت والدة أحد المعتقلين: اصبروا وصابروا في غزة والضفة أمام حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل.
وتساءلت عن مؤسسات حقوق الإنسان مما يجري في سجون الاحتلال، وحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.
وطالبت بمزيد من المشاركة الشعبية في الوقفات، كما طالبت الصليب الأحمر وكل الجهات المختصة بزيادة عدد زيارات المعتقلين في سجون الاحتلال، والسعي إلى توفير الحقوق المشروعة لهم.
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