نابلس: وقفة إسناد للمعتقلين في سجون الاحتلال وتنديدا بالعدوان المتواصل على القطاع

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - شارك عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، في وقفة إسناد ودعم للمعتقلين في سجون الاحتلال، وتنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، ومؤسسات الأسرى في محافظة نابلس، صورا لمعتقلين ما زالوا في سجون الاحتلال.

وقال مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان في كلمة اللجنة الوطنية لدعم الأسرى: "من ميدان الشهداء نحيّي أمهات وأطفالهم، وكل مناضل قدم روحه لأجل فلسطين".

وأضاف: "نحن في مرحلة استثنائية في قضية شعبنا، إذ يحاول الاحتلال بقتله

الأطفال والشيوخ أن يكسر إرادة شعبنا، ويثنيه عن الكفاح المشروع، وأن حالات الاعتقال بالآلاف من أبناء شعبنا في الضفة وغزة لن تكسر إرادتنا في مواصلة الكفاح".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول النيل من عزيمة معتقلينا الذين ما زالوا ثابتين في وجه هذه الهجمة الشرسة. وأكد أن الاحتلال عندما يُسرّب مواد مصورة عن قمع المعتقلين، إنما هدفه بث الخوف في صفوف أهاليهم، لكنه لن ينال منهم.

وتابع: بصبرنا وعزيمتنا لن نرفع الراية البيضاء في كل سجون الاحتلال. وأننا ماضون في نضالنا وفي مشروعنا الوطني نحو الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ولن نتنازل عن ذرة تراب من أرضنا.

وفي كلمة ذوي الأسرى قالت والدة أحد المعتقلين: اصبروا وصابروا في غزة والضفة أمام حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل.

وتساءلت عن مؤسسات حقوق الإنسان مما يجري في سجون الاحتلال، وحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

وطالبت بمزيد من المشاركة الشعبية في الوقفات، كما طالبت الصليب الأحمر وكل الجهات المختصة بزيادة عدد زيارات المعتقلين في سجون الاحتلال، والسعي إلى توفير الحقوق المشروعة لهم.