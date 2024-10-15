سلطة الطاقة ووكالة التنمية البلجيكية توقعان اتفاقية تعاون

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - وقعت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية (PENRA)، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع وكالة التنمية البلجيكية (إينابيل)، ضمن مشروع "فلسطين خضراء"، بحضور القنصل البلجيكي العام.

وأوضحت في بيان، أن اتفاقية التعاون تهدف إلى تعزيز الاستدامة، من خلال تمكين التكيفات في تدابير كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في الهيئات المحلية والصناعات الفلسطينية، وخاصة في قطاعات الحجر، والرخام والأغذية، بما يسهم في تقليل البصمة البيئية وانبعاثات غازات الدفيئة.

كما تسعى إلى تحسين قدرات الهيئات المحلية في تنفيذ ممارسات طاقة مستدامة، من خلال حزم حوافز وبرامج تدريبية تستهدف تعزيز الاقتصاد الأخضر، ودعم التنمية المستدامة.

وأبدت توقعاتها أن يسفر المشروع عن عدة نتائج ملموسة، منها: تحسين الخبرات الفنية لدى العاملين في سلطة الطاقة، وأصحاب المصلحة في قطاع الطاقة الفلسطيني، ما يعزز قدرتهم على تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وأن يؤدي إلى زيادة اعتماد الممارسات الخضراء في الهيئات المحلية، من خلال توفير حوافز تشجع على استخدام مصادر الطاقة المستدامة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية، ما يعزز تنافسية القطاعات المستهدفة، ويسهم في دعم اقتصاد دائري أكثر استدامة.

من جانبه، أعرب "رئيس سلطة الطاقة" ظافر ملحم عن شكره لوكالة التنمية البلجيكية على دعمها، مؤكدا أن الطلب على الكهرباء في فلسطين يتزايد بمعدل يتراوح بين 5-7% سنويًا، ما يزيد الاعتماد الكبير على الكهرباء المستوردة، ما يضعنا أمام تحديات كبيرة في تلبية احتياجاتنا الطاقية، لا سيما مع ضعف البنية التحتية الحالية، التي تكافح لتوفير الكهرباء بشكل مستدام.

بدورها، أكدت مدير مكتب فلسطين في وكالة التنمية البلجيكية كريستيل جوكيه، أن هذه المبادرة تكرس جهودها في تمكين الهيئات المحلية والصناعات الرئيسية في فلسطين من اعتماد تدابير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأوضحت أن الوكالة تسعى إلى "تقليل البصمة البيئية وتحسين جودة الحياة لجميع الفلسطينيين، من خلال تعزيز الخبرات الفنية وتشجيع الممارسات الخضراء، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمثل استثمارا في حلول الطاقة، وهو أيضا خطوة حيوية نحو بناء مرونة ومستقبل مستدام لمجتمعاتنا.