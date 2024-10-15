سلطة الطاقة ووكالة التنمية البلجيكية توقعان اتفاقية تعاون

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - وقعت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية (PENRA)، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع وكالة التنمية البلجيكية (إينابيل)، ضمن مشروع "فلسطين خضراء"، بحضور القنصل البلجيكي العام.
وأوضحت في بيان، أن اتفاقية التعاون تهدف إلى تعزيز الاستدامة، من خلال تمكين التكيفات في تدابير كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في الهيئات المحلية والصناعات الفلسطينية، وخاصة في قطاعات الحجر، والرخام والأغذية، بما يسهم في تقليل البصمة البيئية وانبعاثات غازات الدفيئة.
كما تسعى إلى تحسين قدرات الهيئات المحلية في تنفيذ ممارسات طاقة مستدامة، من خلال حزم حوافز وبرامج تدريبية تستهدف تعزيز الاقتصاد الأخضر، ودعم التنمية المستدامة.
وأبدت توقعاتها أن يسفر المشروع عن عدة نتائج ملموسة، منها: تحسين الخبرات الفنية لدى العاملين في سلطة الطاقة، وأصحاب المصلحة في قطاع الطاقة الفلسطيني، ما يعزز قدرتهم على تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وأن يؤدي إلى زيادة اعتماد الممارسات الخضراء في الهيئات المحلية، من خلال توفير حوافز تشجع على استخدام مصادر الطاقة المستدامة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية، ما يعزز تنافسية القطاعات المستهدفة، ويسهم في دعم اقتصاد دائري أكثر استدامة.
من جانبه، أعرب "رئيس سلطة الطاقة" ظافر ملحم عن شكره لوكالة التنمية البلجيكية على دعمها، مؤكدا أن الطلب على الكهرباء في فلسطين يتزايد بمعدل يتراوح بين 5-7% سنويًا، ما يزيد الاعتماد الكبير على الكهرباء المستوردة، ما يضعنا أمام تحديات كبيرة في تلبية احتياجاتنا الطاقية، لا سيما مع ضعف البنية التحتية الحالية، التي تكافح لتوفير الكهرباء بشكل مستدام.
بدورها، أكدت مدير مكتب فلسطين في وكالة التنمية البلجيكية كريستيل جوكيه، أن هذه المبادرة تكرس جهودها في تمكين الهيئات المحلية والصناعات الرئيسية في فلسطين من اعتماد تدابير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأوضحت أن الوكالة تسعى إلى "تقليل البصمة البيئية وتحسين جودة الحياة لجميع الفلسطينيين، من خلال تعزيز الخبرات الفنية وتشجيع الممارسات الخضراء، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمثل استثمارا في حلول الطاقة، وهو أيضا خطوة حيوية نحو بناء مرونة ومستقبل مستدام لمجتمعاتنا.
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