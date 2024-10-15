فتوح يدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى سرعة التدخل لوقف مجازر الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى سرعة التدخل لوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خاصة في شمال القطاع ومدينة خان يونس.
وأشار في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على شمال قطاع غزة يعد جريمة إضافية تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا.
ولفت فتوح، إلى أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية وجرائم حرب، كما أن الصمت عن هذه الفظائع ضاعف معاناة شعبنا وشجع حكومة الاحتلال على ممارسة المزيد من الجرائم.
وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة، ورفع الحصار القاتل على شمال قطاع غزة، والسماح للفرق الطبية بإخلاء الشهداء ونقل الجرحى.
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