فتوح يدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى سرعة التدخل لوقف مجازر الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى سرعة التدخل لوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خاصة في شمال القطاع ومدينة خان يونس.

وأشار في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على شمال قطاع غزة يعد جريمة إضافية تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا.

ولفت فتوح، إلى أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية وجرائم حرب، كما أن الصمت عن هذه الفظائع ضاعف معاناة شعبنا وشجع حكومة الاحتلال على ممارسة المزيد من الجرائم.

وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة، ورفع الحصار القاتل على شمال قطاع غزة، والسماح للفرق الطبية بإخلاء الشهداء ونقل الجرحى.