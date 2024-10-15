هافانا تنتفض من أجل فلسطين: مظاهرة حاشدة بقيادة الرئيس الكوبي

MENAFN - Palestine News ) هافانا / PNN - ترأس الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل برموديس، اليوم الثلاثاء، مظاهرة جماهيرية حاشدة في العاصمة الكوبية هافانا، تنديداً بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ذكرى مرور عام على استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة.

شارك في التظاهرة نائب رئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، ورئيس الوزراء، ووزير العلاقات الخارجية، بالإضافة إلى شخصيات قيادية بارزة من اتحادي العمال والمرأة الكوبية، ومسؤولة اتحاد الشبيبة الشيوعية الكوبية. كما حضر ممثلون عن وزارتي القوات المسلحة الثورية، والداخلية، واتحاد الطلبة الجامعيين، إضافة إلى حشد جماهيري كبير من أبناء الشعب الكوبي، إلى جانب الطلبة الفلسطينيين الدارسين في كوبا، وأبناء حركة فتح وعلى رأسهم أمين سر الحركة في كوبا ماجد أبو الهوى.

وخلال المظاهرة، ألقى ممثلو اتحاد الشبيبة الشيوعية الكوبية كلمة تضامنية مع فلسطين، كما ألقى الطلبة الفلسطينيون كلمة عبروا فيها عن امتنانهم لدعم الشعب الكوبي الثابت لفلسطين.

وشهدت الفعالية أيضاً تقديم فقرات فنية تضمنت أغاني ثورية تعبر عن روح النضال والكفاح المشترك بين الشعبين الفلسطيني والكوبي.

تأتي هذه التظاهرة الكبيرة في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه كوبا لشعبنا الفلسطيني، وتجديداً لمواقفها الثابتة ضد الاحتلال الإسرائيلي والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.