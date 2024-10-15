هافانا تنتفض من أجل فلسطين: مظاهرة حاشدة بقيادة الرئيس الكوبي

(MENAFN
- Palestine News Network
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هافانا / PNN - ترأس الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل برموديس، اليوم الثلاثاء، مظاهرة جماهيرية حاشدة في العاصمة الكوبية هافانا، تنديداً بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ذكرى مرور عام على استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة.
شارك في التظاهرة نائب رئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، ورئيس الوزراء، ووزير العلاقات الخارجية، بالإضافة إلى شخصيات قيادية بارزة من اتحادي العمال والمرأة الكوبية، ومسؤولة اتحاد الشبيبة الشيوعية الكوبية. كما حضر ممثلون عن وزارتي القوات المسلحة الثورية، والداخلية، واتحاد الطلبة الجامعيين، إضافة إلى حشد جماهيري كبير من أبناء الشعب الكوبي، إلى جانب الطلبة الفلسطينيين الدارسين في كوبا، وأبناء حركة فتح وعلى رأسهم أمين سر الحركة في كوبا ماجد أبو الهوى.
وخلال المظاهرة، ألقى ممثلو اتحاد الشبيبة الشيوعية الكوبية كلمة تضامنية مع فلسطين، كما ألقى الطلبة الفلسطينيون كلمة عبروا فيها عن امتنانهم لدعم الشعب الكوبي الثابت لفلسطين.
وشهدت الفعالية أيضاً تقديم فقرات فنية تضمنت أغاني ثورية تعبر عن روح النضال والكفاح المشترك بين الشعبين الفلسطيني والكوبي.
تأتي هذه التظاهرة الكبيرة في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه كوبا لشعبنا الفلسطيني، وتجديداً لمواقفها الثابتة ضد الاحتلال الإسرائيلي والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
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