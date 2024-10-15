إصابة 3 إسرائيليين بإطلاق نار قرب أسدود

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/PNN- زعمت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار في موقعين قرب أسدود.
وأشارت الإذاعة إلى أنه تم قتل منفذ العملية، دون تفاصيل إضافية عنه.
وقبلها ذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بإصابة إسرائيليين أحدهما شرطي جراء إطلاق نار في موقعين قرب أسدود، قبل الإعلان عن ارتفاع الحصيلة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شرطي بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار قرب أسدود.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن إطلاق نار وقع في الشارع رقم 4 قرب أسدود، فيما أفادت وسائل إعلام أخرى أن إطلاق النار تم في عدة مواقع.
وأضافت شرطة الاحتلال إنها لم تحدد بعد خلفية حادث إطلاق النار قرب أسدود.
يتبع....
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