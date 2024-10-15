إصابة 3 إسرائيليين بإطلاق نار قرب أسدود

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- زعمت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار في موقعين قرب أسدود.

وأشارت الإذاعة إلى أنه تم قتل منفذ العملية، دون تفاصيل إضافية عنه.

وقبلها ذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بإصابة إسرائيليين أحدهما شرطي جراء إطلاق نار في موقعين قرب أسدود، قبل الإعلان عن ارتفاع الحصيلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شرطي بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار قرب أسدود.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن إطلاق نار وقع في الشارع رقم 4 قرب أسدود، فيما أفادت وسائل إعلام أخرى أن إطلاق النار تم في عدة مواقع.

وأضافت شرطة الاحتلال إنها لم تحدد بعد خلفية حادث إطلاق النار قرب أسدود.





يتبع....