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تقارير: إسرائيل أبلغت واشنطن أنها سترد بشدة على“هجوم بنيامينا”

10/14/2024 7:07:23 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN:/ قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، إن إسرائيل أرسلت رسالة إلى واشنطن مفادها بأنه سيكون هناك رد كبير على هجوم بنيامينا الذي نفذه حزب الله بطائرة دون طيار، وأدى إلى مقتل فيها 4 جنود من لواء جولاني الإسرائيلي.

وقُتل 4 جنود إسرائيليين وأصيب حوالي 70 آخرين الليلة الماضية، بعد أن ضربت طائرة دون طيار تابعة لـ حزب الله قاعدة جولاني العسكرية الإسرائيلية بالقرب من بنيامينا، دون إطلاق أي تحذير.

وفي أعقاب الهجوم، قالت إسرائيل لواشنطن:“سيكون هناك رد كبير على الهجوم”. بحسب تقارير عبرية.

وفقا لصحيفة“معاريف” العبرية، فالسؤال المطروح الآن هو“هل الرد الكبير سيشمل أيضاً بيروت والضاحية معقل حزب الله؟، وذلك بعد أن أُعلن أمس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يهاجم العاصمة اللبنانية بتوجيه من المستوى السياسي، وبطلب من الولايات المتحدة لمدة 4 أيام.

في غضون ذلك، أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الإثنين، عن هجوم إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة إيتو شمال لبنان خارج بيروت.

وبحسب التقرير، أصيب أكثر من 20 شخصا نتيجة الهجوم، وبلغ عدد القتلى 18 حتى الآن.

كما أُعلن أن هذا هو الهجوم الأول في المنطقة منذ حرب لبنان الثانية عام 2006، عندما هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي هوائيات البث المثبتة على قمة جبل إيتو.

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