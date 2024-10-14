اعلان قطع من شركة كهرباء محافظة القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN / اعلنت شـركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي في الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية الثلاثاء الموافق 15/10/2024 من الثامنة صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا و أجزاء من منطقة إم الشرايط وتشمل: سوبرماركت عسل وبصل والمجاورين ، التوجيه السياسي والمجاورين ، قاعات القصور
والمجاورين ، قاعات بدران والمجاورين ، مبنى البيرة التربوي والمجاورين ، المدرسة
التركية والمجاورين ، مصنع
طهبوب للكرتون والمجاورين ، دوار الأمين والمجاورين ، هيئة الإذاعة والتلفزيون والمجاورين ، قاعات أبو كويك والمجاورين ، قاعة دير طريف والمجاورين ، مدرسة الكرامة والمجاورين ، قاعات الأندلس والمجاورين ، سوبرماركت السلايمة والمجاورين ، كازية الخواجا والمجاورين ، الدفاع المدني والمجاورين ، منطقة سطح مرحبا ، مسجد الخلفاء والمجاورين.
واعتذرت الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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