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اعلان قطع من شركة كهرباء محافظة القدس

10/14/2024 2:23:00 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / اعلنت شـركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي في الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية الثلاثاء الموافق 15/10/2024 من الثامنة صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا و أجزاء من منطقة إم الشرايط وتشمل: سوبرماركت عسل وبصل والمجاورين ، التوجيه السياسي والمجاورين ، قاعات القصور
والمجاورين ، قاعات بدران والمجاورين ، مبنى البيرة التربوي والمجاورين ، المدرسة التركية والمجاورين ، مصنع طهبوب للكرتون والمجاورين ، دوار الأمين والمجاورين ، هيئة الإذاعة والتلفزيون والمجاورين ، قاعات أبو كويك والمجاورين ، قاعة دير طريف والمجاورين ، مدرسة الكرامة والمجاورين ، قاعات الأندلس والمجاورين ، سوبرماركت السلايمة والمجاورين ، كازية الخواجا والمجاورين ، الدفاع المدني والمجاورين ، منطقة سطح مرحبا ، مسجد الخلفاء والمجاورين.

واعتذرت الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.



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