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الاتحاد الأوروبي يندد بالهجمات الإسرائيلية على بعثات الأمم المتحدة

10/14/2024 6:09:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بروكسل / PNN- ندد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، باستهداف قوات إسرائيلية لجنود من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وقال بوريل في بيان صادر نيابة عن الاتحاد الأوروبي "مثل هذه الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وهي غير مقبولة على الإطلاق. يجب أن تتوقف هذه الهجمات على الفور".

وأضاف "يندد الاتحاد الأوروبي بجميع الهجمات ضد بعثات الأمم المتحدة".

وتابع "يعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ بشكل خاص إزاء الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية ضد قوات اليونيفيل، والتي أسفرت عن إصابة العديد من أفراد قوات حفظ السلام".

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