السعودية تتبرع بمبلغ 2 مليون دولار للأونروا لدعم لاجئي فلسطين

MENAFN - Palestine News ) عمان / PNN- أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، عن تقديم تبرع بمبلغ 2 مليون دولار للأونروا لدعم لاجئي فلسطين.

وقد سلم سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف السديري، شيكا بالتبرع إلى المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في سفارة المملكة العربية السعودية في عمان.

وأكد السفير السديري أن هذا التبرع يهدف إلى تعزيز قدرة الأونروا على الاستجابة لاحتياجات التنمية البشرية والاحتياجات الإنسانية للاجئي فلسطين في المنطقة.

بدوره شكر لازاريني المملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل للوكالة، مشيرا إلى أن دعم المملكة لم يقتصر على الصعيد المالي فحسب بل على الصعيد اللوجستي والخدماتي لقطاع الصحة.

وأشار لازاريني إلى أن الوكالة تتعرض لهجوم غير مسبوق من قبل السلطات الاسرائيلية ليس على الصعيد العملياتي فحسب، بل وعلى المستويات السياسية، مؤكدًا ان الأونروا ستواصل العمل رغم الأخطار التي تواجهها على الأرض استنادًا لتكليفها الأممي.