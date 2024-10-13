إسرائيل تستهدف مسجداً عمره 100 عام جنوب لبنان وتدمّره بالكامل

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- قالت وكالة الأنباء اللبنانية، صباح الأحد، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت المسجد القديم في بلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد ودمّرته بالكامل، فيما لم تهدأ الغارات طيلة الليل، مستهدفة عدة بلدات، منها عيتا الشعب، ورومين، وكفركلا، والخيام، وسهل مرجعيون.

وقال رئيس بلدية كفر تبنيت فؤاد اسماعيل ياسين إنّ القرية الواقعة على بعد حوالى ثمانية كيلومترات من الحدود خسرت معلماً“له رمزية كبيرة لأهالي الضيعة”.

وأضاف:“في المناسبات، العائلات تجتمع في الساحة التي بقربه”، مشيراً إلى أنّ بناءه يعود إلى أكثر من مئة سنة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن“الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت، قرابة الساعة 01:30 (ت.غ+3) من بعد منتصف الليل، غارة جوية مستهدفةً بلدة عيتا الشعب التابعة لقضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية.

وأضافت أن غارةً إسرائيلية "استهدفت، قرابة الساعة 12:15 من بعد منتصف الليل، مبنى مؤلفاً من 3 طوابق، جانب محطة غبريس على أوتوستراد زفتا بقضاء النبطية، ما أسفر عن تدميره وإقفال الطريق"، ويذكر أن المبنى نفسه تعرّض، منذ أسبوع، لغارة جوية، دمرت جزءاً منه.

كما استهدفت غارة إسرائيلية، قرابة 06:00 من صباح اليوم، مبنى في بلدة رومين في قضاء النبطية، ودمرته بالكامل، حسب الوكالة اللبنانية.

وفي غارة، فجر الأحد، استهدفت إسرائيل شقة في أحد المباني السكنية في منطقة الشرحبيل شمال شرق مدينة صيدا (جنوب).

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن“سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان، وسمع دوي القصف في أرجاء مدينة صيدا، فيما أشارت المعلومات الأولية أن الشقة كانت خالية”.

واستهدفت غارات إسرائيلية

محيط بلدة المنصوري في منطقة صور جنوبي لبنان.

وشددت الوكالة اللبنانية أن“الغارات الإسرائيلية لم تهدأ طيلة الليل، وهي تستهدف بشكل متقطع كفركلا، الخيام، وسهل مرجعيون بقضاء مرجعيون (جنوب)".



ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية.

وأسفرت الغارات حتى مساء السبت، عن ألف و437 شهيداً، و4 آلاف و123 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

ويرد“حزب الله” يومياً بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.