إصابة مواطن برصاص الاحتلال شمال طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN- أصيب، اليوم الأحد، مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند جدار الفصل والتوسع العنصري شمال محافظة طولكرم.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر رائد ياسين لـلوكالة الرسمية، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة شاب من طولكرم (24 عاما)، بالرصاص الحي في القدمين، إضافة إلى حدوث كسر فيهما، أطلقها عليه جنود الاحتلال في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري غرب بلدة دير الغصون شمال المحافظة.

وأضاف أنه تم الإصابة إلى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.