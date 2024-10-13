إصابة مواطن برصاص الاحتلال شمال طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم / PNN- أصيب، اليوم الأحد، مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند جدار الفصل والتوسع العنصري شمال محافظة طولكرم.
وقال مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر رائد ياسين لـلوكالة الرسمية، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة شاب من طولكرم (24 عاما)، بالرصاص الحي في القدمين، إضافة إلى حدوث كسر فيهما، أطلقها عليه جنود الاحتلال في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري غرب بلدة دير الغصون شمال المحافظة.
وأضاف أنه تم نقل الإصابة إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.
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