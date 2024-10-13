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الطقس: الحرارة أعلى من معدلها بحدود درجتين

10/13/2024 1:06:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بحدود درجتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم الأربعاء مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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