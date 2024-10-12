مصر تؤكد حرصها على مواصلة التعاون مع السودان في مجال المياه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 12 - 10 (كونا) -- أكد وزير
الموارد المائية والري المصري هاني سويلم اليوم السبت حرص مصر على مواصلة التعاون مع دولة السودان في كافة المجالات وخاصة في مجال المياه.
وذكرت وزارة الري المصرية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء جمع بين الوزير سويلم ونظيره السوداني ضو عبدالرحمن قبيل افتتاح أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقي التاسع غدا الأحد.
واعرب سويلم عن تضامن مصر الكامل مع السودان جراء الحادث الناتج عن انهيار سد (أربعات) في حوض (خور أربعات) بولاية البحر الأحمر في شهر أغسطس الماضي مؤكدا وقوف مصر الدائم إلى جانب السودان في كافة الظروف واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم الفني للسودان.
من جهته أكد الوزير عبدالرحمن قوة العلاقات التي تربط الشعبين في مصر والسودان والحرص على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وقال البيان انه تم خلال اللقاء التباحث والتوافق في وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الصلة بمياه نهر النيل وبما يحافظ على حقوق ومصالح الدولتين.
واضاف انهما اتفقا على استمرار التنسيق بين البلدين في تشغيل السدود على نهر النيل بما يعظم الاستفادة من المياه في البلدين وتحقيق الإدارة المثلى لمياه النهر. (النهاية)
ع ف ف / ر ج
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