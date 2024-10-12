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مصر تؤكد حرصها على مواصلة التعاون مع السودان في مجال المياه

10/12/2024 11:32:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 12 - 10 (كونا) -- أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم اليوم السبت حرص مصر على مواصلة التعاون مع دولة السودان في كافة المجالات وخاصة في مجال المياه.
وذكرت وزارة الري المصرية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء جمع بين الوزير سويلم ونظيره السوداني ضو عبدالرحمن قبيل افتتاح أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقي التاسع غدا الأحد.
واعرب سويلم عن تضامن مصر الكامل مع السودان جراء الحادث الناتج عن انهيار سد (أربعات) في حوض (خور أربعات) بولاية البحر الأحمر في شهر أغسطس الماضي مؤكدا وقوف مصر الدائم إلى جانب السودان في كافة الظروف واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم الفني للسودان.
من جهته أكد الوزير عبدالرحمن قوة العلاقات التي تربط الشعبين في مصر والسودان والحرص على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وقال البيان انه تم خلال اللقاء التباحث والتوافق في وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الصلة بمياه نهر النيل وبما يحافظ على حقوق ومصالح الدولتين.
واضاف انهما اتفقا على استمرار التنسيق بين البلدين في تشغيل السدود على نهر النيل بما يعظم الاستفادة من المياه في البلدين وتحقيق الإدارة المثلى لمياه النهر. (النهاية)

ع ف ف / ر ج



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