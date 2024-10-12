ترامب طلب تأمينه بطائرات عسكرية من تهديدات إيرانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشفت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» الأمريكيتان أن الحملة الرئاسية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب طلبت طائرات ومركبات عسكرية لحماية الرئيس الأمريكي السابق خلال الأسابيع المتبقية من حملته الانتخابية.
وجاء هذا الطلب بعد نجاة ترامب من محاولتي اغتيال في الآونة الأخيرة. كما أنه يأتي بعد أن قالت حملة ترامب الشهر الماضي إن مسؤولين في المخابرات الأمريكية أطلعوه على ما قيل إنها تهديدات إيرانية لاغتياله.
وقال ممثل عن جهاز الخدمة السرية الأمريكي إن «الرئيس السابق يحظى بأعلى مستويات الحماية»، لكنه أكد أن حملة ترامب طلبت زيادة الإجراءات الأمنية.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات للصحفيين، إنه فوَّض أجهزة الأمن بحماية ترامب، كما لو كان رئيساً فعلياً، موضحاً أنه يجب الموافقة على طلب ترامب إن كان في إطار هذا النطاق.
وذكرت «نيويورك تايمز» أن حملة ترامب على اتصال بكبير موظفي البيت الأبيض جيف زينتس والقائم بأعمال مدير جهاز الخدمة السرية رونالد رو، لطلب أصول عسكرية لحماية المرشح الجمهوري الذي سيواجه منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.
ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة أن حملة ترامب أبلغت المسؤولين أنها اضطرت إلى نقل فعاليات انتخابية أو تغيير مواعيدها أو إلغائها بسبب عدم وجود إجراءات حماية كافية.
وذكرت «واشنطن بوست»، نقلاً عن رسائل بريد إلكتروني حصلت عليها ومصادر لم تسمّها، أن حملة ترامب طلبت أيضاً زيادة القيود المفروضة على حركة الطيران فوق أماكن إقامته وتجمعاته الانتخابية، إضافة إلى وضع زجاج مقاوم للرصاص في الفعاليات الانتخابية التي تقام في الولايات المحتدمة.
MENAFN12102024000055011008ID1108773036
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.