ترامب طلب تأمينه بطائرات عسكرية من تهديدات إيرانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬بعد‭ ‬نجاة‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬محاولتي‭ ‬اغتيال‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قالت‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬المخابرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬أطلعوه‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قيل‭ ‬إنها‭ ‬تهديدات‭ ‬إيرانية‭ ‬لاغتياله‭.‬

وقال‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬السرية‭ ‬الأمريكي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬يحظى‭ ‬بأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الحماية‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬طلبت‭ ‬زيادة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للصحفيين،‭ ‬إنه‭ ‬فوَّض‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬بحماية‭ ‬ترامب،‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬رئيساً‭ ‬فعلياً،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬ترامب‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هذا‭ ‬النطاق‭.‬

وذكرت‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬بكبير‭ ‬موظفي‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جيف‭ ‬زينتس‭ ‬والقائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬السرية‭ ‬رونالد‭ ‬رو،‭ ‬لطلب‭ ‬أصول‭ ‬عسكرية‭ ‬لحماية‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬الذي‭ ‬سيواجه‭ ‬منافسته‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭.‬

ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬أربعة‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬أن‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬أبلغت‭ ‬المسؤولين‭ ‬أنها‭ ‬اضطرت‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬فعاليات‭ ‬انتخابية‭ ‬أو‭ ‬تغيير‭ ‬مواعيدها‭ ‬أو‭ ‬إلغائها‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬إجراءات‭ ‬حماية‭ ‬كافية‭.‬

وذكرت‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬،‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬رسائل‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬ومصادر‭ ‬لم‭ ‬تسمّها،‭ ‬أن‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬طلبت‭ ‬أيضاً‭ ‬زيادة‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬الطيران‭ ‬فوق‭ ‬أماكن‭ ‬إقامته‭ ‬وتجمعاته‭ ‬الانتخابية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬زجاج‭ ‬مقاوم‭ ‬للرصاص‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الانتخابية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المحتدمة‭.‬