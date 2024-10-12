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مسؤول أمريكي: لا نضع كثيرا من الثقة في مكائد الحكومة الإسرائيلية

10/12/2024 5:09:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN- نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي رفيع المستوى تصريحات تعبر عن تزايد التشكيك في واشنطن حيال مستوى الشفافية التي تظهرها حكومة الاحتلال في تعاملها مع الولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بالهجوم المرتقب ضد إيران.

وأفاد المسؤول بأن هناك حذرًا متزايدًا فيما يتعلق بالمعلومات التي تشاركها إسرائيل مع الإدارة الأميركية، مشيراً إلى أن واشنطن لا تضع كثيراً من الثقة في مكائد الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول أن الشكوك تمتد إلى درجة عدم القدرة على التأكد مما إذا كان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد عقد مناقشات جدية وصوّت على توجيه ضربة لإيران أم لا.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن تواصل حث طهران على ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ردود فعل عنيفة في حال تعرضت لهجوم إسرائيلي.

وفي سياق متصل، أكد المسؤول أن قطر تلعب دورًا نشطًا في التحدث بانتظام مع الإيرانيين، إلا أن واشنطن لا تملك معلومات دقيقة حول ما قد تكون عليه ردة فعل طهران في حال وجهت إسرائيل ضربة قوية لها.

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