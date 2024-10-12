مسؤول أمريكي: لا نضع كثيرا من الثقة في مكائد الحكومة الإسرائيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن / PNN- نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي رفيع المستوى تصريحات تعبر عن تزايد التشكيك في واشنطن حيال مستوى الشفافية التي تظهرها حكومة الاحتلال في تعاملها مع الولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بالهجوم المرتقب ضد إيران.
وأفاد المسؤول بأن هناك حذرًا متزايدًا فيما يتعلق بالمعلومات التي تشاركها إسرائيل مع الإدارة الأميركية، مشيراً إلى أن واشنطن لا تضع كثيراً من الثقة في مكائد الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف المسؤول أن الشكوك تمتد إلى درجة عدم القدرة على التأكد مما إذا كان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد عقد مناقشات جدية وصوّت على توجيه ضربة لإيران أم لا.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن تواصل حث طهران على ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ردود فعل عنيفة في حال تعرضت لهجوم إسرائيلي.
وفي سياق متصل، أكد المسؤول أن قطر تلعب دورًا نشطًا في التحدث بانتظام مع الإيرانيين، إلا أن واشنطن لا تملك معلومات دقيقة حول ما قد تكون عليه ردة فعل طهران في حال وجهت إسرائيل ضربة قوية لها.
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