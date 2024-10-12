مستعمرون يكسرون أشجار زيتون في ياسوف

MENAFN - Palestine News ) سلفيت/ PNN-أقدم مستعمرون، اليوم السبت، على تكسير أشجار زيتون في قرية ياسوف شرق سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين كسروا نحو 7 أشجار زيتون، تزيد أعمارها عن 20 عاما، في منطقة الواد شمال القرية، وتعود ملكيتها للمواطن عبد المعطي خليل ياسين.

وقبل يومين، هاجم عشرات المستعمرين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في المنطقة الشمالية من قرية ياسوف، قبل أن يتصدى لهم الأهالي، ويجبروهم على الفرار من المكان.

وصباح اليوم، هاجم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال قاطفي الزيتون في قرية جالود وبلدة قصرة جنوب نابلس، وأجبروهم على ترك أراضيهم، تحت تهديد السلاح.

ومع تواصل حرب الإبادة على شعبنا ومع حلول موسم قطف الزيتون، صعّد الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون، إجراءاتهم بحق المزارعين في محافظات الضفة، تخللها اعتداءات، وسرقة ثمار الزيتون، واقتلاع الأشجار، وتكسيرها.