ثلاثة شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مدينة غزة والبريج

MENAFN - Palestine News ) غزة/ PNN- استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، صباح اليوم السبت، في طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة والبريج.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد مواطنين اثنين، واصابة آخرين، في قصف مسيّرة

مجموعة مواطنين قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

كما استشهد مواطن قبل قليل، في قصف مسيّرة مخيم البريج وسط القطاع، فيما أصيب

عدد آخر بجروح، في قصف الاحتلال منزلا بمنطقة الفالوجا في جباليا شمال القطاع، الذي يتعرض لقصف مدفعي متواصل.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,126 مواطنين، وإصابة 98,117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.



