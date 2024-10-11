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الرئيس الأمريكي: خسائر الإعصار ميلتون تقدر بـ 50 مليار دولار

10/11/2024 11:19:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 10 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إن الإعصار "ميلتون" خلف خسائر وأضرارا تقدر بـ 50 مليار دولار وتعهد ببذل مافي وسعه لمساعدة المتضررين من الإعصار الذي ضرب ولاية فلوريدا أمس وهي تتعافى من آثار سابقه المدمر "هيلين" في عدة ولايات بجنوب شرق الولايات المتحدة.
وقال بايدن بعيد إحاطة تلقاها في البيت الأبيض إلى جانب نائبته كاملا هاريس " تقديرات الخبراء تشير إلى أن الإعصار ميلتون الذي يعد العاصفة الكبرى الثالثة التي تضرب فلوريدا خلال ثلاثة أشهر تسبب في أضرار تبلغ حوالي 50 مليار دولار".
وأضاف أنه "ترك أكثر من ثلاثة ملايين شخص بلا كهرباء ولكن بتفاني خمسين ألف عامل بخطوط الكهرباء (...) استعاد مليون شخص حتى الآن الكهرباء".
وتابع بايدن "سنستمر في إعطاء الأولوية لهذا الجهد حتى تتم أيضا إعادة الأنترنت واتصال الجميع بها".
وأوضح الرئيس الأمريكي أن "إنجاز هذا العمل بشكل أسرع تم بفعل الاستثمارات الحيوية التي قمنا بها في البنية التحتية".
وأكد بايدن أنه "للحد من تأثير الطقس المتطرف وتغير المناخ، يتعين علينا أن نواصل القيام بهذه الاستثمارات".
وضرب الإعصار مليتون فلوريدا في وقت مبكر من صباح الخميس بعد حوالي أسبوعين من إعصار مدمر ضرب الولاية وتضررت منه عدة ولايات أخرى مثل جورجيا وكارولاينا الشمالية.
وقبل أن يضرب "ميلتون" أكد بايدن أنه وفريقه بذلا ما في وسعهما استعدادا للإعصار من خلال الموافقة الفورية على إعلان الطوارئ في ولاية فلوريدا بالجنوب الشرقي الأمريكي وإرسال فرق البحث والإنقاذ والمياه والغذاء ومولدات الطاقة وسيارات الإسعاف إلى المنطقة. (النهاية)

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