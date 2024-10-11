الرئيس الأمريكي: خسائر الإعصار ميلتون تقدر بـ 50 مليار دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 11 - 10 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إن الإعصار "ميلتون" خلف خسائر وأضرارا تقدر بـ 50 مليار دولار وتعهد ببذل مافي وسعه لمساعدة المتضررين من الإعصار الذي ضرب ولاية فلوريدا أمس وهي تتعافى من آثار سابقه المدمر "هيلين" في عدة ولايات بجنوب شرق الولايات المتحدة.
وقال بايدن بعيد إحاطة تلقاها في البيت الأبيض إلى جانب نائبته كاملا هاريس " تقديرات الخبراء تشير إلى أن الإعصار ميلتون الذي يعد العاصفة الكبرى الثالثة التي تضرب فلوريدا خلال ثلاثة أشهر تسبب في أضرار تبلغ حوالي 50 مليار دولار".
وأضاف أنه "ترك أكثر من ثلاثة ملايين شخص بلا كهرباء ولكن بتفاني خمسين ألف عامل بخطوط الكهرباء (...) استعاد مليون شخص حتى الآن الكهرباء".
وتابع بايدن "سنستمر في إعطاء الأولوية لهذا الجهد حتى تتم أيضا إعادة الأنترنت واتصال الجميع بها".
وأوضح الرئيس الأمريكي أن "إنجاز هذا العمل بشكل أسرع تم بفعل الاستثمارات الحيوية التي قمنا بها في البنية التحتية".
وأكد بايدن أنه "للحد من تأثير الطقس المتطرف وتغير المناخ، يتعين علينا أن نواصل القيام بهذه الاستثمارات".
وضرب الإعصار مليتون فلوريدا في وقت مبكر من صباح الخميس بعد حوالي أسبوعين من إعصار مدمر ضرب الولاية وتضررت منه عدة ولايات أخرى مثل جورجيا وكارولاينا الشمالية.
وقبل أن يضرب "ميلتون" أكد بايدن أنه وفريقه بذلا ما في وسعهما استعدادا للإعصار من خلال الموافقة الفورية على إعلان الطوارئ في ولاية فلوريدا بالجنوب الشرقي الأمريكي وإرسال فرق البحث والإنقاذ والمياه والغذاء ومولدات الطاقة وسيارات الإسعاف إلى المنطقة. (النهاية)
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