ألمانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 11 - 10 (كونا) -- تعهدت ألمانيا اليوم الجمعة بتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 4ر1 مليار يورو حوالي (6ر1 مليار دولار) لدعمها في حربها ضد روسيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المستشار الألماني أولاف شولتس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يقوم بزيارة لبرلين.
وقال شولتس إن المساعدات التي تعهدت بها بلاده وحلفاء غربيون آخرون لأوكرانيا ستتضمن أنظمة دفاع جوي ومدافع ومسيرات.
وأضاف أن بلاده "وقفت وتقف بثبات إلى جانب أوكرانيا" موجها انتقادات لروسيا بسبب "استهدافها البنية التحتية الأوكرانية" لا سيما "مرافق الطاقة" مع اقتراب فصل الشتاء.
واتهم القوات الروسية بالرغبة في "كسر إرادة الشعب الأوكراني من خلال سياسة البنى التحتية المخصصة للطاقة".
وتأتي زيارة زيلينسكي كآخر محطة من جولة أوروبية له شملت زيارة روما وباريس ولندن من أجل حث الحلفاء الغربيين في العواصم الأربعة على تقديم مزيد من الدعم لبلاده.
ويشارك زيلنسكي غدا السبت في اجتماع مع (مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا) في القاعدة العسكرية الأمريكية (رامشتاين) في ألمانيا. (النهاية)
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