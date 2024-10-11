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ألمانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا

10/11/2024 2:35:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 11 - 10 (كونا) -- تعهدت ألمانيا اليوم الجمعة بتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 4ر1 مليار يورو حوالي (6ر1 مليار دولار) لدعمها في حربها ضد روسيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المستشار الألماني أولاف شولتس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يقوم بزيارة لبرلين.
وقال شولتس إن المساعدات التي تعهدت بها بلاده وحلفاء غربيون آخرون لأوكرانيا ستتضمن أنظمة دفاع جوي ومدافع ومسيرات.
وأضاف أن بلاده "وقفت وتقف بثبات إلى جانب أوكرانيا" موجها انتقادات لروسيا بسبب "استهدافها البنية التحتية الأوكرانية" لا سيما "مرافق الطاقة" مع اقتراب فصل الشتاء.
واتهم القوات الروسية بالرغبة في "كسر إرادة الشعب الأوكراني من خلال سياسة البنى التحتية المخصصة للطاقة".
وتأتي زيارة زيلينسكي كآخر محطة من جولة أوروبية له شملت زيارة روما وباريس ولندن من أجل حث الحلفاء الغربيين في العواصم الأربعة على تقديم مزيد من الدعم لبلاده.
ويشارك زيلنسكي غدا السبت في اجتماع مع (مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا) في القاعدة العسكرية الأمريكية (رامشتاين) في ألمانيا. (النهاية)

ع ن ج / م ن ف




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