Saturday, 12 October 2024 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرنسا تستدعي سفير الاحتلال الإسرائيلي بعد استهداف (يونيفيل)

10/11/2024 2:35:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 11 - 10 (كونا) -- استدعى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الجمعة سفير الاحتلال الإسرائيلي في باريس بعد إطلاق الاحتلال النار على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن فرنسا تدين الإطلاق المتعمد للنيران من الاحتلال الإسرائيلي على برج مراقبة تابع لقوة (يونيفيل) في (الناقورة) جنوبي لبنان وإصابة جنديين أحدهما في حالة حرجة.
وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات تشكل "انتهاكات خطرة" للقانون الدولي ويجب أن تتوقف "فورا" مضيفة أن فرنسا تذكر أن حماية قوات حفظ السلام "واجب مفروض على الجميع ويجب على كل طرف أن يحترم هذا الالتزام" وأن يسمح لقوة (يونيفيل) بمواصلة تنفيذ ولايتها "بما في ذلك احترام حرية تنقلها".
وأشادت في الوقت نفسه بجميع أفراد القوة والفرق الفرنسية المشاركة وجميع الوحدات "لالتزامها المستمر واحترافيتها" في ظل "هذه الظروف الصعبة".
وشددت فرنسا في بيانها على "الحاجة الملحة" لإيقاف الأعمال العدائية والتوصل إلى تسوية دبلوماسية على أساس التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
وكانت (يونيفيل) أعلنت أمس الخميس سلسلة من الاعتداءات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه القوات الدولية حيث أصيب جنديان إندونيسيان بجروح باستهداف برج مراقبة في مقر القوة الدولية في (الناقورة).
كما ذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية في وقت سابق من اليوم أن جنديين آخرين من (يونيفيل) أصيبا بجروح جراء استهداف الاحتلال أحد أبراج القوة جنوبي لبنان.
ويشهد لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية بين (المقاومة) وقوات الاحتلال الإسرائيلي أخذت حدتها تتصاعد إلى أن تحولت منذ ال23 من سبتمبر الماضي إلى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

م ع / م ن ف




MENAFN11102024000071011013ID1108771103

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث