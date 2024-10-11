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وزراء العدل الأوروبيون يبحثون مواجهة الإفلات من جرائم الحرب في أوكرانيا

10/11/2024 2:35:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 11 - 10 (كونا) -- بحث وزراء العدل بالاتحاد الأوروبي في اجتماع عقدوه في لوكسمبورغ اليوم الجمعة سبل مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم الحرب في أوكرانيا.
ودعا وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي في بيان أصدروه الاتحاد الأوروبي في أعقاب اليوم الثاني والأخير لاجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية للاتحاد إلى تشديد إجراءات مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم الحرب المرتكبة في سياق الحرب الروسية الأوكرانية.
ووفق البيان ناقش الوزراء التدابير التي تم اتخاذها في هذا الشأن ومنها إيفاد الدول الأعضاء لخبراء في الطب الشرعي إلى أوكرانيا وإنشاء فريق تحقيق مشترك في "الجرائم المزعومة" المرتكبة في أوكرانيا وإنشاء وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست) لقاعدة بيانات أدلة الجرائم الدولية الأساسية.
وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق كذلك إلى إنشاء مركز دولي لمحاكمة الجرائم الدولية واعتبار "جريمة العدوان على أوكرانيا" أهم القضايا المدرجة على جدوله وإطلاق الدول الأعضاء تحقيقات وطنية في الجرائم الدولية المزعوم ارتكابها في أوكرانيا.
وفي موضوع آخر ناقش الوزراء خلال اجتماعهم مكافحة العنصرية وكيفية تنفيذ خطة عمل الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وفي هذا السياق أكد وزير العدل الهنغاري بنس توكسون الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي أن "للعنصرية تأثير سلبي عميق على الحياة اليومية لمواطنينا كما أنها تهدد تماسك مجتمعاتنا".
وشدد الوزراء المجتمعون على أن مكافحة العنصرية تظل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء لأنها "ضرورية لضمان ازدهار وسلامة المواطنين الأوروبيين". (النهاية)

ارن / م م ج



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