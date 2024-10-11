وزراء العدل الأوروبيون يبحثون مواجهة الإفلات من جرائم الحرب في أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 11 - 10 (كونا) -- بحث وزراء العدل بالاتحاد الأوروبي في اجتماع عقدوه في لوكسمبورغ اليوم الجمعة سبل مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم الحرب في أوكرانيا.
ودعا وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي في بيان أصدروه الاتحاد الأوروبي في أعقاب اليوم الثاني والأخير لاجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية للاتحاد إلى تشديد إجراءات مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم الحرب المرتكبة في سياق الحرب الروسية الأوكرانية.
ووفق البيان ناقش الوزراء التدابير التي تم اتخاذها في هذا الشأن ومنها إيفاد الدول الأعضاء لخبراء في الطب الشرعي إلى أوكرانيا وإنشاء فريق تحقيق مشترك في "الجرائم المزعومة" المرتكبة في أوكرانيا وإنشاء وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست) لقاعدة بيانات أدلة الجرائم الدولية الأساسية.
وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق كذلك إلى إنشاء مركز دولي لمحاكمة الجرائم الدولية واعتبار "جريمة العدوان على أوكرانيا" أهم القضايا المدرجة على جدوله وإطلاق الدول الأعضاء تحقيقات وطنية في الجرائم الدولية المزعوم ارتكابها في أوكرانيا.
وفي موضوع آخر ناقش الوزراء خلال اجتماعهم مكافحة العنصرية وكيفية تنفيذ خطة عمل الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وفي هذا السياق أكد وزير العدل الهنغاري بنس توكسون الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي أن "للعنصرية تأثير سلبي عميق على الحياة اليومية لمواطنينا كما أنها تهدد تماسك مجتمعاتنا".
وشدد الوزراء المجتمعون على أن مكافحة العنصرية تظل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء لأنها "ضرورية لضمان ازدهار وسلامة المواطنين الأوروبيين". (النهاية)
ارن / م م ج
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