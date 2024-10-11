تركيا تستقطب استثمارات مباشرة بقيمة 497 مليون دولار في أغسطس الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسطنبول - 11 - 10 (كونا) -- أظهرت بيانات نشرتها جمعية المستثمرين الدوليين اليوم الجمعة أن تركيا استقطبت استثمارات دولية مباشرة بقيمة 497 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي.
ووفق "نشرة الاستثمارات الدولية المباشرة بالأرقام" التي نشرتها الجمعية توزعت الاستثمارات الدولية المباشرة على شكل 283 مليون دولار من خلال تدفقات رأس المال الاستثماري و201 مليون دولار عبر مبيعات العقارات للأجانب و35 مليون دولار من خلال أدوات الدين.
وأشارت النشرة إلى أن حجم الاستثمارات بلغ 497 مليون دولار بعد انخفاضه 22 مليون دولار جراء تأثير تصفية استثمارات.
وبحسب النشرة حافظت دول الاتحاد الأوروبي في أغسطس على موقعها كأكبر مورد لتدفقات رأس المال الاستثماري إلى تركيا بحصة بلغت 54 بالمئة.
واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى كأكبر مورد لتدفقات رأس المال الاستثماري إلى تركيا بواقع 22 بالمئة من إجمالي الاستثمارات تلتها سويسرا بنسبة 11 بالمئة ثم هولندا بنسبة 10 بالمئة والولايات المتحدة بنسبة 9 بالمئة وفرنسا بنسبة 9 بالمئة.
وكان نائب الرئيس التركي جودت يلماز قال في نهاية شهر سبتمبر الماضي إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تجاوزت 6 مليارات دولار خلال 7 أشهر متوقعا أن يتجاوز الرقم مستوى 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري. (النهاية)
ط ا / م م ج
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