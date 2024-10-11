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تركيا تستقطب استثمارات مباشرة بقيمة 497 مليون دولار في أغسطس الماضي

10/11/2024 2:35:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 11 - 10 (كونا) -- أظهرت بيانات نشرتها جمعية المستثمرين الدوليين اليوم الجمعة أن تركيا استقطبت استثمارات دولية مباشرة بقيمة 497 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي.
ووفق "نشرة الاستثمارات الدولية المباشرة بالأرقام" التي نشرتها الجمعية توزعت الاستثمارات الدولية المباشرة على شكل 283 مليون دولار من خلال تدفقات رأس المال الاستثماري و201 مليون دولار عبر مبيعات العقارات للأجانب و35 مليون دولار من خلال أدوات الدين.
وأشارت النشرة إلى أن حجم الاستثمارات بلغ 497 مليون دولار بعد انخفاضه 22 مليون دولار جراء تأثير تصفية استثمارات.
وبحسب النشرة حافظت دول الاتحاد الأوروبي في أغسطس على موقعها كأكبر مورد لتدفقات رأس المال الاستثماري إلى تركيا بحصة بلغت 54 بالمئة.
واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى كأكبر مورد لتدفقات رأس المال الاستثماري إلى تركيا بواقع 22 بالمئة من إجمالي الاستثمارات تلتها سويسرا بنسبة 11 بالمئة ثم هولندا بنسبة 10 بالمئة والولايات المتحدة بنسبة 9 بالمئة وفرنسا بنسبة 9 بالمئة.
وكان نائب الرئيس التركي جودت يلماز قال في نهاية شهر سبتمبر الماضي إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تجاوزت 6 مليارات دولار خلال 7 أشهر متوقعا أن يتجاوز الرقم مستوى 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري. (النهاية)

ط ا / م م ج



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