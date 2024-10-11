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وزير الدفاع الأمريكي يشدد على أهمية حماية قوات اليونيفيل في لبنان

10/11/2024 2:35:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 10 (كونا) --- أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن اليوم الجمعة أهمية حماية قوات بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) التي أفادت بإصابة اثنين من أفرادها أمس بعد تعرضهما لنيران الاحتلال الإسرائيلي وتعرض مقرها بالناقورة لانفجارات مرتين في ال 48 ساعة الأخيرة وجرح عنصرين آخرين تابعين لها.
جاء تشديد اوستن على وجوب حماية اليونيفيل في اتصال هاتفي أجراه أمس الخميس مع وزير الحرب الإسرائيلي يواف غالنت وفق بيان للمتحدث باسم البنتاغون بات رايدر.
وكرر وزير الدفاع الأمريكي في الاتصال التزام الولايات المتحدة "بترتيب دبلوماسي يعيد المدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود".
كما شدد على أهمية "ضمان سلامة قوات اليونيفيل في المنطقة".
وحث على تنسيق الجهود للانتقال من العمليات العسكرية إلى المسار الدبلوماسي في أقرب وقت ممكن.
وناقش مع غالنت الذي كان من المفترض أن يزور واشنطن اول أمس الأربعاء غير أن زيارته تم الغاؤها "الوضع الإنساني المزري في غزة" داعيا إلى "اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجته.
وأكدا التزامهما "بمنع أي طرف من استغلال التوترات أو توسيع الصراع في المنطقة".
ولم تنف المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار خلال إيجاز صحفي أمس معرفتها بالتقارير التي تتحدث عن إصابة عنصرين في اليونيفيل من الجنسية الاندونيسية بالمدفعية الإسرائيلية بينما كانا على برج مراقبة في مكان تمركز القوات الدولية بجنوب لبنان.
غير أنها امتنعت عن التعليق على الامر قائلة "احتاج إلى التحدث إلى الفريق والتعرف على الحقيقة على أرض الواقع حول ما يحدث بالضبط (...) لأنني لا أملك كل المعلومات".
وفي المقابل قالت جان بيار "نريد أن يكون جنود حفظ السلام آمنين ومحميين." (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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