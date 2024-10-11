فتح في اقليم بيت لحم : وزير الصحة لم يلتزم بقرارات الرئيس بشان بيت لحم وهو شخص غير مرحب به

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم/PNN / حملت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اقليم بيت لحم الصحة الفلسطيني المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ قرارالرئيس الأخير ومحاولات الالتفاف عليه.

وقالت حركة فتح في بيان لها تلقت ال PNN نسخة منه انها لن تستقبل وزير الصحة في بيت لحم

وتعتبر الازمة قائمة بين المحافظة وبين وزير الصحة إلى حين تنفيذ توجيهات

الرئيس محمود عباس الذي يجري اطلاعه على البيان والاسباب التي دفعت الحركة لاصداره.

وطالت حركة فتح رئيس الحكومة الدكتور محمد مصطفى بالتدخل لتنفيذ توجيهات ة الرئيس الخاصة ببيت لحم والاطلاع على ما تمر به المحافظة .

وقالت الحركة انها تضع هذا البيان بما جاء فيه بين يدي الرئيس ابو مازن لاطلاعه.

كما وقالت فتح إن لجوئها لهذا الاجراء والبيان جاء بسبب معرفتها بالاوضاع الصعبة التي يمر بها شعبنا مشددة على انها ما لجات لاتخاذ هكذا إجراء في مثل هكذا توقيت لولا سياسة إدارة الظهر والمماطلة التي تنتهجها وزارة الصحة والتي يتحمل مسؤوليتها وزير الصحة بصفته الوظيفية.

واكدت انه كان بالإمكان تفادي هذا الأمر لو تم الالتزام بتوجيهات الرئيس ابو مازن حفظه الله التى أصدرها في ظل هذه الأوضاع النضالية التي يخوض غمارها ويدفع اثمانها صمودا وتضحية ابناء شعبنا.

وقالت حركة فتح اقليم بيت لحم

انه لا يخفى على احد تصاعد الاحداث وتتابع الازمات التي يُحاول الاحتلال اغراق شعبنا فيها، فمنذ بدء العدوان على غزة قبل عام ، واكثر على الضفة والقدس تتوالى مواكب الشهداء وتمتلىء سجون المحتل بخيرة ابناء شعبنا وتتزايد عربدة المستوطنين على اريافنا و يُمعن المحتل في سياساته الاستيطانية فتعمد إلى زيادة الاغلاقات والحواجز وتقطيع الاوصال محاولا الاستفراد بالمخيمات والارياف وفصلها عن مراكز المدن مما أثر على منظومة الخدمات . وهنا كان لا بد من مواجهة هذه السياسة العدوانية والعقلية الانفصالية بمزيد من مد التواجد ومراكز السيادة الى كل أماكن الوجود الفلسطيني بالخدمات التي تُجسد وحدة الكيان الفلسطيني،



وقالت فتح ان محافظة بيت لحم تعاني من اغلاقات وحواجز مشددة لا زالت حتى اللحظة قائمة، كان قرار

الرئيس محمود عباس ببناء مستشفى في بيت لحم ، هذا القرار الذي لم يرى النور حتى اللحظة وتم الالتفاف عليه وتحويل المستشفى الهندي الذي كان مخصصا لبيت لحم إلى جهة لا يعلمها إلا وزارة الصحة دونما تبيان الاسباب ، ليُضاف إلى ذلك قرار

الرئيس الأخير بتشغيل قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى فلسطين العسكري والذي تجري المماطلة والتسويف بشأن تنفيذه وصولا إلى وعد جديد بإقامة مستشفى.

وشددت فتح ان هذه الوعودات المستمرة منذ اربع سنوات وقرارات السيد الرئيس التي يجب أن تكون ملزمة وطنيا واخلاقيا لجهات التنفيذ ما زال يجري المماطلة في تنفيذها حتى وصل الأمر بتكدس المرضى وتعطيل تحويلات العلاج لمرضى مستشفى بيت جالا الأمر الذي تتحمله امامنا وزارة الصحة والتي حتى هذه اللحظة لم يصدر عنها شيئا او ردا او مخاطبة لعطوفة محافظ بيت لحم او مديرية الصحة في بيت لحم .

أننا امام هذا الاستهتار بأحد اهم حقوق مواطني بيت لحم بتوفير خدمة صحية تليق وعادلة أسوة بباقي محافظات الوطن وبعد تدخلات

الرئيس التي دوما لاقت أثرا في قلوب وعقول ابناء هذه المحافظة والتي يجري نسفها بتصرفات غير مفهومة وغير مقبولة من وزارة الصحة .

وجاء في البيان كما قال سيادة الرئيس ابو مازن فإن شعبنا يستحق أن تتوفر له كل مقومات الصمود ويجب محاسبة من يُقصر

مؤكدا على وعد حركة فتح لابناء محافظة بيت لحم بأن مطالبنا لن نغفل عنها وان نقف لكل مسؤول يتجاهل احتياجات محافظة بيت لحم .

