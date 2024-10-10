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كيف تغير شخصيتك؟

10/10/2024 11:19:51 PM
(MENAFN- Al Watan) لا تعد الاختبارات الشخصية التي يتم إجراؤها عبر الإنترنت علمية، ولكن عددا من اختبارات الشخصية الجادة التي تستخدم لتوجيه الاختيارات التعليمية والمهنية لا تدعمها الأبحاث أيضًا.
وبالرغم من كونها صناعة بمليارات الدولارات، فإن اختبارات الشخصية التجارية التي تستخدمها المدارس والشركات لتوجيه الأشخاص إلى الأدوار المثالية لا تتنبأ بالنجاح المهني.
وبعيدًا عن افتقارها إلى الدعم العلمي، فإنها أكثر الأساليب شيوعًا لفهم الشخصية إشكالية لأنها تفترض أن سماتك ثابتة - أي أنك عالق في الشخصية التي ولدت بها. لكن دراسات علم الشخصية الحديثة وجدت أن السمات يمكن أن تتغير بمرور الوقت.
تقود شانون ساور زافالا، من جامعة كنتاكي بحثًا حول الأمر، وتقول ((إضافة إلى مشاهدة الشخصية تتغير بمرور الوقت من الفوضى والكسل إلى عدم الالتزام بالقواعد، فأنا أيضًا باحثة في مجال تغير الشخصية وطبيبة نفسانية إكلينيكي. يؤكد بحثي ما رأيته في تطوري الشخصي وفي مرضاي: يمكن للناس أن يشكلوا عمدًا السمات التي يحتاجون إليها ليكونوا ناجحين في الحياة التي يريدونها. وهذا يتعارض مع الاعتقاد السائد بأن نوع شخصيتك يضعك في صندوق، ويفرض عليك اختيار الشركاء والأنشطة والوظائف وفقًا لسماتك)).
ما هي الشخصية؟
وفقًا لعلماء النفس فإن الشخصية هي طريقتك المميزة في التفكير والشعور والسلوك.
هل أنت شخص يميل إلى التفكير في المواقف في حياته بطريقة أكثر تشاؤما، أم أنك من النوع المتفائل؟
هل تميل إلى الغضب عندما يقطع شخص ما طريقك في حركة المرور، أم أنك تميل إلى منحهم فرصة الشك - ربما يسرعون إلى المستشفى؟
هل تنتظر حتى اللحظة الأخيرة لإكمال المهام، أم تخطط مسبقًا؟
يمكنك أن تفكر في الشخصية باعتبارها مجموعة من العلامات التي تلخص إجاباتك على أسئلة مثل هذه. واعتمادًا على إجاباتك، قد يتم تصنيفك على أنك متفائل أو متعاطف أو جدير بالثقة.
تشير الأبحاث إلى أن كل هذه التسميات الوصفية يمكن تلخيصها في 5 سمات شاملة - ما يطلق عليه علماء النفس بشكل إبداعي اسم ((الخمسة الكبار)).
البحث الحرفي
في وقت مبكر يعود إلى ثلاثينيات القرن العشرين، كان علماء النفس يبحثون حرفيًا في القاموس عن كل الكلمات التي تصف الطبيعة البشرية ويصنفونها في فئات ذات موضوعات متشابهة. على سبيل المثال، قاموا بتجميع كلمات مثل ((لطيف)) و((مدروس)) و((ودود)) معًا. ووجدوا أنه يمكن تفسير آلاف الكلمات عن طريق تصنيفها بين خمس سمات: العصابية، والانفتاح، والضمير، والود، والانفتاح.
ما لا تمثله الشخصية: غالبًا ما يشعر الناس بالحماية تجاه شخصيتهم - قد تنظر إليها باعتبارها جوهر هويتك. ومع ذلك، وفقًا للتعريفات العلمية، فإن الشخصية ليست ما تحبه أو تكرهه أو تفضيلاتك. إنها ليست حس الفكاهة لديك. إنها ليست قيمك أو ما تعتقد أنه مهم في الحياة.
بعبارة أخرى، فإن تغيير السمات الخمس الكبرى لديك لا يغير جوهر شخصيتك. بل يعني ببساطة تعلم كيفية الاستجابة للمواقف في الحياة بأفكار ومشاعر وسلوكيات مختلفة.
هل تستطيع تغيير شخصيتك؟
تذكر أن الشخصية هي الطريقة المميزة التي يتبعها الشخص في التفكير والشعور والسلوك. ورغم أن تغيير الشخصية قد يبدو صعبًا، فإن الناس يغيرون طريقة تفكيرهم وشعورهم وسلوكهم طوال الوقت.
لنفترض أنك لست جديرًا بالثقة إلى حد كبير. إذا بدأت تعتقد أن ((الالتزام بالمواعيد يُظهر للآخرين أنني أحترمهم))، وبدأت تشعر بالفخر عندما تصل لتناول الغداء قبل أصدقائك، وانخرطت في سلوكيات جديدة تزيد من التزامك بالمواعيد - مثل الاستيقاظ مع المنبه، وضبط تذكيرات المواعيد وما إلى ذلك - فأنت تجسد سمات الشخص الموثوق به. إذا حافظت على هذه التغييرات في تفكيرك وعواطفك وسلوكياتك بمرور الوقت - فستكون جديرًا بالثقة. الشخصية: تغيرت.
تؤكد البيانات هذه الفكرة. بشكل عام، تتغير الشخصية على مدار عمر الشخص. ومع تقدم الناس في السن، يميلون إلى تجربة عدد أقل من المشاعر السلبية والمزيد من المشاعر الإيجابية، ويكونون أكثر وعيًا، ويضعون أهمية أكبر للعلاقات الإيجابية، ويكونون أقل حكمًا على الآخرين.
وتضيف شانون ((لكن هناك تباين هنا. فبعض الناس يتغيرون كثيرًا، وبعض الناس يظلون ثابتين إلى حد كبير. وعلاوة على ذلك، وجدت الدراسات، بما في ذلك دراستي، التي تختبر ما إذا كانت تدخلات الشخصية تغير السمات بمرور الوقت، أن الناس يمكنهم تسريع عملية تغيير الشخصية من خلال إجراء تعديلات مقصودة على تفكيرهم وسلوكهم. ويمكن أن تؤدي هذه التعديلات إلى تغيير ذي مغزى في أقل من 20 أسبوعًا بدلًا من 20 عامًا)).
تنمية السمات الشخصية
الخبر السار هو أن هذه التقنيات السلوكية المعرفية بسيطة نسبيًا، ولا تحتاج إلى زيارة معالج إذا لم يكن ذلك شيئًا تفضله.
يتضمن المكون الأول تغيير أنماط تفكيرك ــ وهذا هو الجزء المعرفي. فأنت بحاجة إلى أن تصبح على دراية بأفكارك لتحديد ما إذا كانت هذه الأفكار تمنعك من التصرف بما يتماشى مع سمة معينة. على سبيل المثال، إذا وجدت نفسك تفكر في أن ((الناس لا يهتمون إلا بأنفسهم))، فمن المرجح أن تتصرف بطريقة دفاعية في التعامل مع الآخرين.
يتضمن العنصر السلوكي الوعي بميولك الحالية في التصرف واختبار استجابات جديدة. إذا كنت دفاعيًا في التعامل مع الآخرين، فمن المحتمل أن يستجيبوا لك بشكل سلبي. عندما ينسحبون أو يهاجمونك، على سبيل المثال، فإن هذا يؤكد اعتقادك بأنك لا تستطيع أن تثق في الآخرين. وعلى النقيض من ذلك، إذا حاولت التصرف بشكل أكثر انفتاحًا - ربما بمشاركة زميل في العمل أنك تكافح من أجل أداء مهمة - فستتاح لك الفرصة لمعرفة ما إذا كان هذا سيغير الطريقة التي يتصرف بها الآخرون تجاهك.
هذه الاستراتيجيات السلوكية المعرفية فعالة للغاية في تحفيز الشخصية لأن الشخصية هي ببساطة طريقتك المميزة في التفكير والتصرف. إن إجراء تغييرات مستمرة على منظورك وأفعالك يمكن أن يؤدي إلى عادات دائمة تؤدي في النهاية إلى صياغة الشخصية التي ترغب فيها.
هل تستطيع تغيير شخصيتك؟
- التغيير ممكن لكنه قد يبدو صعبًا
- التغيير مستمر فالناس يغيرون طريقة تفكيرهم وشعورهم وسلوكهم طوال الوقت
- المحافظة على التغيير في التفكير والعواطف والسلوكياتك يضمن تغيير الشخصية
- تتغير الشخصية على مدار عمر الشخص
- تقدم الناس بالعمر يجعلهم يميلون إلى تجربة عدد أقل من المشاعر السلبية

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