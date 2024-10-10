الاحتلال يقتحم مدينة الخليل
التاريخ
10/10/2024 6:07:17 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وذكر مراسلنا، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد كبير من آلياتها العسكرية المدخل الشمالي "راس الجورة" بمدينة الخليل، وانتشرت على الطرقات في محيط منازل المواطنين في منطقة دائرة السير، ما أدى إلى إعاقة حركتهم، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.
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