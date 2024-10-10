الاحتلال يقتحم مدينة الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكر مراسلنا، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد كبير من آلياتها العسكرية المدخل الشمالي "راس الجورة" بمدينة الخليل، وانتشرت على الطرقات في محيط منازل المواطنين في منطقة دائرة السير، ما أدى إلى إعاقة حركتهم، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.