Thursday, 10 October 2024 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقتحم مدينة الخليل

10/10/2024 6:07:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكر مراسلنا، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد كبير من آلياتها العسكرية المدخل الشمالي "راس الجورة" بمدينة الخليل، وانتشرت على الطرقات في محيط منازل المواطنين في منطقة دائرة السير، ما أدى إلى إعاقة حركتهم، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

MENAFN10102024000205011050ID1108765779

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث