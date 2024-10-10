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قوات الاحتلال تعتقل شابا من الخضر جنوب بيت لحم

10/10/2024 5:11:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عارف محمود سباتين (38 عاما) بعد دهم منزله وتفتيشه في منطقة "قصقص" جنوب شرق البلدة.

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