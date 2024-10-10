قوات الاحتلال تعتقل شابا من الخضر جنوب بيت لحم
التاريخ
10/10/2024 5:11:50 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عارف محمود سباتين (38 عاما) بعد دهم منزله وتفتيشه في منطقة "قصقص" جنوب شرق البلدة.
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