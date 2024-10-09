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قصف إسرائيلي مكثف على شمال غزة.. ولازاريني يؤكد: الآلاف مازالوا عالقين بالمنطقة

10/9/2024 7:07:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قطاع‭ - ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬45‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الماضية،‭ ‬بينما‭ ‬تواصل‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬العائلة‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬الليل‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الشجاعية‭ ‬بغزة‭. ‬بينما‭ ‬سقط‭ ‬بقية‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬ليلية‭ ‬بمناطق‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬ما‭ ‬يربو‭ ‬على‭ ‬42‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭. ‬

وقالت‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إنها‭ ‬تلقت‭ ‬تقارير‭ ‬غير‭ ‬مؤكدة‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬عشرات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ربما‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لكنها‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‭ ‬بسبب‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وقال‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬محاصرون‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬الأحدث‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تجبر‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬الفرار‭ ‬مرارا،‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭. ‬كثيرون‭ ‬يرفضون‭ ‬لأنهم‭ ‬يعرفون‭ ‬جيدا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬لازاريني‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬ملاجئ‭ ‬وخدمات‭ ‬الأونروا‭ ‬أُجبرت‭ ‬على‭ ‬الإغلاق‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب،‭ ‬وأن‭ ‬الجوع‭ ‬انتشر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬أي‭ ‬إمدادات‭ ‬أساسية‭ ‬تقريبا‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الأحدث‭ ‬تهدد‭ ‬أيضا‭ ‬تنفيذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬التطعيم‭ ‬ضد‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬لازاريني‭.

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمر‭ ‬بإخلاء‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستشفيات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭. ‬وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬مئات‭ ‬المرضى‭ ‬والأطقم‭ ‬الطبية‭ ‬محاصرون‭ ‬داخل‭ ‬تلك‭ ‬المستشفيات‭. ‬وأوضحت‭ ‬‮«‬حياة‭ ‬عشرات‭ ‬المرضى‭ ‬بمستشفيات‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬مهددة‭ ‬بسبب‭ ‬الحصار‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬عزت‭ ‬الرشق‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬الصامد‭ ‬الأشم‭ ‬يُباد‭ ‬من‭ ‬العدو‭ ‬الإرهابي،‭ ‬وتُرتكب‭ ‬بحق‭ ‬أهلنا‭ ‬هناك‭ ‬المجازر،‭ ‬لمعاقبتهم‭ ‬على‭ ‬صمودهم،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬يائسة‭ ‬لكسر‭ ‬إرادتهم‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬الرشق‭ ‬‮«‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تتحدث‭ ‬فيه‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ورئيسها‭ ‬بايدن‭ ‬عن‭ ‬مبادرات‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬تتواصل‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬ضد‭ ‬شعبنا‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مناطق‭ ‬القطاع‭.. ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬للأدوار،‭ ‬فهم‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‮»‬‭.‬

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