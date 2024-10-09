((اجدان للتطوير العقاري)) تشارك في معرض ريستاتكس-جدة 2024

(MENAFN
- Al Watan)
ينطلق غدًا معرض
"ريستاتكس" جدة 2024"، برعاية صاحب السمو الأمير/ سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر الجاري، في جدة سوبردوم، ليسلط الضوء على أحدث المشاريع السكنية والتجارية في المملكة. وتشارك شركة ((اجدان للتطوير العقاري)) بمنتجها السكني "دارهـ" بالشراكة مع "الوطنية للإسكان"، بهدف تقديم حلول سكنية تلبي تطلعات واحتياجات العائلة السعودية.
وتأتي مشاركة ((اجدان)) في المعرض، ضمن جناح شريكها الإستراتيجي "الوطنية للإسكان"، حيث تستعرض مجموعة مشاريع "دارهـ" التي تضم أكثر من 4600 وحدة سكنية في؛ الرياض، وجدة، وصفوى، والمدينة المنورة، ومكةالمكرمة. بهدف تطوير مشاريع سكنية في ضواحي ذات بنية تحتية مستدامة، ومتكاملة المرافق والخدمات، وفق أعلى معايير الجودة والإتقان في التصاميم الهندسية والتنفيذ، ويتميز منتج "دارهـ" السكني من ((اجدان))، بتقديم فلل مستقلة، بمساحات متنوعة، وأسعار تنافسية، محققًا توازنًا مثاليًا بين الخصوصية وتعزيز الروابط الاجتماعية.
ومن أبرز المشاريع التي تستعرضها شركة ((اجدان للتطوير العقاري))، في معرض ريستاتكس-جدة 2024 ، مشروعها المميز "داره سدايم"، الواقع في ضاحية سدايم بشمال جدة، على مساحة تتجاوز 147,756 م2، حيث يضم 532 وحدة سكنية، بمساحات رحبة وخمسة نماذج متنوعة، تشمل عناصر متكاملة، ليمثل هذا المشروع الخيار المثالي للعيش في بيئة توفر الجودة والرفاهية.
وإلى جانب ذلك، تستعرض ((اجدان)) مشروع "دارهـ مكة"، الواقع ضمن "بوابة مكة"، أول ضاحية سكنية متكاملة الخدمات داخل حد الحرم المكي. يضم المشروع 512 فيلا سكنية مستقلة، بـخمسة نماذج وتصاميم مختلفة تناسب احتياج العائلة السعودية.
وتتمثل شراكة ((اجدان)) ضمن جناح A7A8)) للشركة "الوطنية للإسكان" في معرض ريستاتكس-جدة 2024، تعزيزًا لمستهدفاتها لتصبح رائدة لقطاع التطوير العقاري وممكّنة للقطاعين العام والخاص، وفق مشاريع نوعية عبر مجتمعات عمرانية وحلول سكنية متنوعة وبأسعار مناسبة تواكب تطلعات جيل المستقبل وتحقق جودة الحياة كهدف استراتيجي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتؤكد شركة ((اجدان للتطوير العقاري)) التزامها بتلبية تطلعات العائلة السعودية من خلال تقديم حلول سكنية مبتكرة تشكل فرصة هامة لتطوير القطاع العقاري.
يتواجد فريق مبيعات "دارهـ" للاستفسارات والتواصل، عبر الرقم الموحد (920008416)، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: لتقديم كافة المعلومات اللازمة التي تمكن المهتمين من اختيار الوحدات السكنية المناسبة.
يذكر أن شركة ((اجدان للتطوير العقاري)) تأسست في مدينة الخبر، عام 2016م، وفق رؤية واضحة في مجال التطوير العقاري، ومشاريع جودة الحياة المفعمة بالرفاهية، حيث تحرص الشركة عبر أنشطتها على تقديم مشاريع متعددة الاستخدامات تتفاوت ما بين السكنية والتجارية والضيافة والترفيه، لتقوم بخدمة أكبر قدر ممكن من الشرائح، بهدف تحقيق الدور الذي أخذته على عاتقها في دعم قطاع التطوير العقاري من أجل تطوير الكثير من المشاريع الحيوية الحديثة، في عدد من كبرى مدن المملكة، منها الرياض والخبر وجدة وغيرها. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
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