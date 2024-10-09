((اجدان للتطوير العقاري)) تشارك في معرض ريستاتكس-جدة 2024

MENAFN - Al Watan) ينطلق غدًا "ريستاتكس" جدة 2024"، برعاية صاحب السمو الأمير/ سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر الجاري، في جدة سوبردوم، ليسلط الضوء على أحدث المشاريع السكنية والتجارية في المملكة. وتشارك شركة ((اجدان للتطوير العقاري)) بمنتجها السكني "دارهـ" بالشراكة مع "الوطنية للإسكان"، بهدف تقديم حلول سكنية تلبي تطلعات واحتياجات العائلة السعودية.

وتأتي مشاركة ((اجدان)) في المعرض، ضمن جناح شريكها الإستراتيجي "الوطنية للإسكان"، حيث تستعرض مجموعة "دارهـ" التي تضم أكثر من 4600 وحدة سكنية في؛ الرياض، وجدة، وصفوى، والمدينة المنورة، ومكةالمكرمة. بهدف تطوير مشاريع سكنية في ضواحي ذات بنية تحتية مستدامة، ومتكاملة المرافق والخدمات، وفق أعلى معايير الجودة والإتقان في التصاميم الهندسية والتنفيذ، ويتميز منتج "دارهـ" السكني من ((اجدان))، بتقديم فلل مستقلة، بمساحات متنوعة، وأسعار تنافسية، محققًا توازنًا مثاليًا بين الخصوصية وتعزيز الروابط الاجتماعية.

ومن أبرز المشاريع التي تستعرضها شركة ((اجدان للتطوير العقاري))، في معرض ريستاتكس-جدة 2024 ، مشروعها المميز "داره سدايم"، الواقع في ضاحية سدايم بشمال جدة، على مساحة تتجاوز 147,756 م2، حيث يضم 532 وحدة سكنية، بمساحات رحبة وخمسة نماذج متنوعة، تشمل عناصر متكاملة، ليمثل هذا المشروع الخيار المثالي للعيش في بيئة توفر الجودة والرفاهية.

وإلى جانب ذلك، تستعرض ((اجدان)) مشروع "دارهـ مكة"، الواقع ضمن "بوابة مكة"، أول ضاحية سكنية متكاملة الخدمات داخل حد الحرم المكي. يضم المشروع 512 فيلا سكنية مستقلة، بـخمسة نماذج وتصاميم مختلفة تناسب احتياج العائلة السعودية.

وتتمثل شراكة ((اجدان)) ضمن جناح A7A8)) للشركة "الوطنية للإسكان" في معرض ريستاتكس-جدة 2024، تعزيزًا لمستهدفاتها لتصبح رائدة لقطاع التطوير العقاري وممكّنة للقطاعين العام والخاص، وفق مشاريع نوعية عبر مجتمعات عمرانية وحلول سكنية متنوعة وبأسعار مناسبة تواكب تطلعات جيل المستقبل وتحقق جودة الحياة كهدف استراتيجي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتؤكد شركة ((اجدان للتطوير العقاري)) التزامها بتلبية تطلعات العائلة السعودية من خلال تقديم حلول سكنية مبتكرة تشكل فرصة هامة لتطوير القطاع العقاري.

يتواجد فريق مبيعات "دارهـ" للاستفسارات والتواصل، عبر الرقم الموحد (920008416)، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: لتقديم كافة المعلومات اللازمة التي تمكن المهتمين من اختيار الوحدات السكنية المناسبة.

يذكر أن شركة ((اجدان للتطوير العقاري)) تأسست في مدينة الخبر، عام 2016م، وفق رؤية واضحة في مجال التطوير العقاري، ومشاريع جودة الحياة المفعمة بالرفاهية، حيث تحرص الشركة عبر أنشطتها على تقديم مشاريع متعددة الاستخدامات تتفاوت ما بين السكنية والتجارية والضيافة والترفيه، لتقوم بخدمة أكبر قدر ممكن من الشرائح، بهدف تحقيق الدور الذي أخذته على عاتقها في دعم قطاع التطوير العقاري من أجل تطوير الكثير من المشاريع الحيوية الحديثة، في عدد من كبرى مدن المملكة، منها الرياض والخبر وجدة وغيرها. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: