ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 6 ملايين برميل

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بما يتجاوز التوقعات، خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من شهر أكتوبر.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، أن مخزونات النفط التجارية ارتفعت بمقدار 5.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها مليوني برميل.

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بينما هبطت مخزونات البنزين بمقدار 6.3 مليون برميل، وانخفض مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- 3.1 مليون برميل.

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