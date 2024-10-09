ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 6 ملايين برميل

(MENAFN
- Al-Borsa News) قفزت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بما يتجاوز التوقعات، خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من شهر أكتوبر.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، أن مخزونات النفط التجارية ارتفعت بمقدار 5.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها مليوني برميل.
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بينما هبطت مخزونات البنزين بمقدار 6.3 مليون برميل، وانخفض مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- 3.1 مليون برميل.
المصدر:
MENAFN09102024000202011048ID1108763128
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