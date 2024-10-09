((الزراعة)): تقاوى القمح متوفرة.. وسعر الشيكارة 750 جنيهًا

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إن تقاوي القمح المعتمدة متوفرة وتكفي لزراعة المساحة المستهدفة وزيادة، مشيراً إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق الزراعة واستصلاح الأراضي تم الانتهاء من توزيع تقاوي القمح مبكراً وتوفيرها بسعر 750 جنيهًا للشيكارة.

“عضام” أكد أيضًا أن الحكومة وضعت سعرًا اشترشاديًا للقمح 2200 للإردب، وهو أعلى من السعر العالمى، مشيرًا إلى أن قرار تسعير القمح يأتي قبل وقت كبير من الزراعة لتشجيع على زراعته، وأيضاً إيماناً من الدولة بأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الهام، وكذلك دعم الفلاح المصري بتحقيق أسعار مجزية للمحاصيل وضمان تسويقها في إطار تفعيل الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية.

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وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أن تقاوى القمح المعتمدة متوفرة في جميع المنافذ التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى على مستوى الجمهورية وعددها أكثر من 270 منفذًا، بالإضافة إلى أكثر من 4000 جمعية زراعية وكذلك المنافذ التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، كما أكد أنه تم توزيع تقاوي القمح طبقا للسياسة الصنفية، مشيراً إلى أن موسم الزراعة سوف يبدأ خلال هذا الشهر في وجه بحري والشهر القادم في وجه قبلي.

وأشار كذلك إلى الجهود التي بذلها علاء فاروق وزير الزراعة لحل مشكلة الأسمدة والتي نتجت عن التوقف الجزئي لبعض المصانع خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، مؤكدًا أن الأزمة تشهد انفراجة كبيرة مع التأكيد على الضوابط التي وضعتها وزارة الزراعة لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع التهريب والسوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكداً أن أسعار الأسمدة كما هي دون أي زيادة.

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