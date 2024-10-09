((الزراعة)): تقاوى القمح متوفرة.. وسعر الشيكارة 750 جنيهًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إن تقاوي القمح المعتمدة متوفرة وتكفي لزراعة المساحة المستهدفة وزيادة، مشيراً إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير
الزراعة واستصلاح الأراضي تم الانتهاء من توزيع تقاوي القمح مبكراً وتوفيرها بسعر 750 جنيهًا للشيكارة.
“عضام” أكد أيضًا أن الحكومة وضعت سعرًا اشترشاديًا للقمح 2200 للإردب، وهو أعلى من السعر العالمى، مشيرًا إلى أن قرار تسعير القمح يأتي قبل وقت كبير من الزراعة لتشجيع المزارعين على زراعته، وأيضاً إيماناً من الدولة بأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الهام، وكذلك دعم الفلاح المصري بتحقيق أسعار مجزية للمحاصيل وضمان تسويقها في إطار تفعيل الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية.
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وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أن تقاوى القمح المعتمدة متوفرة في جميع المنافذ التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى على مستوى الجمهورية وعددها أكثر من 270 منفذًا، بالإضافة إلى أكثر من 4000 جمعية زراعية وكذلك المنافذ التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، كما أكد أنه تم توزيع تقاوي القمح طبقا للسياسة الصنفية، مشيراً إلى أن موسم الزراعة سوف يبدأ خلال هذا الشهر في وجه بحري والشهر القادم في وجه قبلي.
وأشار كذلك إلى الجهود التي بذلها علاء فاروق وزير الزراعة لحل مشكلة الأسمدة والتي نتجت عن التوقف الجزئي لبعض المصانع خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، مؤكدًا أن الأزمة تشهد انفراجة كبيرة مع التأكيد على الضوابط التي وضعتها وزارة الزراعة لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع التهريب والسوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكداً أن أسعار الأسمدة كما هي دون أي زيادة.
المصدر:
MENAFN09102024000202011048ID1108763099
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