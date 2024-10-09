وكلاء السيارات : معاملات البيع والتخليص تسير بشكل طبيعي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- أوضحت جمعية وكلاء السيارات ان معاملات البيع والتخليص على السيارات الجديدة تسير بشكل طبيعي وسلس وضمن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من السنة.
وأكدت الجمعية عدم تأثر السوق بالمجمل بالقرارات الحكومية الاخيرة المتعلقة بالضريبة الخاصة على مجموعة من فئات السيارات،
وان الوكلاء التزموا بإبقاء الاسعار للسيارات التي سبق وان تم جمركتها.
وقالت
الجمعية في بيان لها
ان وكلاء السيارات قادرون على استيعاب هذه التغيرات التي تأتي ضمن سعي الحكومة لتنظيم سوق السيارات وتحقيق العدالة الضريبية بين الفئات المختلفة من السيارات.
MENAFN09102024000151011027ID1108762135
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.