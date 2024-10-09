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وكلاء السيارات : معاملات البيع والتخليص تسير بشكل طبيعي

10/9/2024 9:27:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- أوضحت جمعية وكلاء السيارات ان معاملات البيع والتخليص على السيارات الجديدة تسير بشكل طبيعي وسلس وضمن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من السنة.

وأكدت الجمعية عدم تأثر السوق بالمجمل بالقرارات الحكومية الاخيرة المتعلقة بالضريبة الخاصة على مجموعة من فئات السيارات،
وان الوكلاء التزموا بإبقاء الاسعار للسيارات التي سبق وان تم جمركتها.

وقالت
الجمعية في بيان لها
ان وكلاء السيارات قادرون على استيعاب هذه التغيرات التي تأتي ضمن سعي الحكومة لتنظيم سوق السيارات وتحقيق العدالة الضريبية بين الفئات المختلفة من السيارات.

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