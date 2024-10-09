المسعفون يستجيبون لآثار غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين

(MENAFN
) في الساعات الأولى من يوم الأربعاء الموافق 9 اكتوبر, استجاب المسعفون لآثار غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين, حيث تم استرداد جثث أربعة أفراد, من بينهم طفل, استهدفت هذه الهجمة منزل عائلة الكخالي, مما زاد من حدة الأزمة الإنسانية المتنامية في وسط قطاع غزة, وتم نقل القتلى والعديد من الجرحى إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات القريب, مما يبرز الوضع الحرج في المنطقة.
وفي الوقت نفسه, شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية ضربات صاروخية عنيفة على منطقة السفتاوي, الواقعة غرب مدينة غزة, وكانت هذه القصف مصحوبة بضربات من الطائرات المسيّرة التي استهدفت الأحياء السكنية, مما أدى إلى تدمير كبير وزيادة الحصيلة البشرية في منطقة تعاني بالفعل من الدمار, أفادت تقارير سابقة أن غارة جوية إسرائيلية أصابت مركبة مدنية عند مدخل النصيرات الغربية, مما أسفر عن وقوع العديد من القتلى بين ركابها, بالإضافة إلى ذلك, أدت غارة أخرى استهدفت الأراضي الزراعية بالقرب من بلدة الزوايدة إلى مقتل شاب وإصابة عدة آخرين.
كذلك منذ اندلاع النزاع في 7 أكتوبر 2023, تفاقمت الأوضاع في غزة لتصل إلى كارثة إنسانية, أسفرت العمليات العسكرية المستمرة عن عدد هائل من القتلى, حيث تم الإبلاغ عن مقتل حوالي 41,965 مدنيًا وإصابة ما يقرب من 97,590, بما في ذلك عدد كبير من النساء والأطفال, لا تزال فرق الإنقاذ تواجه عقبات هائلة, مع بقاء الآلاف محاصرين تحت الأنقاض في مواقع مختلفة, مما يجعل من الصعب الوصول إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة, مع استمرار العنف بلا هوادة, تزداد الدعوات للتدخل الدولي وتقديم المساعدات الإنسانية إلحاحًا, تعكس الوضعية في غزة بوضوح الآثار الكارثية للأعمال العسكرية المتواصلة على السكان المدنيين, وتبرز الحاجة الملحة إلى حل سلمي للنزاع المستمر.
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