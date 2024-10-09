القصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يتصاعد في مختلف المناطق في غزة

(MENAFN
) تدهورت الأوضاع في شمال قطاع غزة بشكل كبير, حيث تصاعد القصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف المناطق, يخضع مخيم جباليا للاجئين حالياً لحصار شديد, مما يعيق وصول الطواقم الطبية الطارئة, هذا الحصار منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى العديد من الضحايا, مما ترك العديد من الإصابات بدون مساعدة, ونتيجة لذلك, تم إجبار عدد كبير من المدنيين على مغادرة منازلهم بحثاً عن الأمان في مدينة غزة.
كذلك في الساعات المتأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء, تم الإبلاغ عن وجود العديد من الجثث ملقاة في شوارع مخيم جباليا, بينما واجهت فرق الدفاع المدني تحديات في استعادة الضحايا المحاصرين تحت أنقاض المباني المدمرة, تشير التقارير من قناة الجزيرة إلى أن القوات الإسرائيلية قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة, مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني الحرجة بالفعل, توفي تسعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلين بالقرب من سوق البساط في حي الشجاعية, شرق مدينة غزة, بالإضافة إلى ذلك, استهدفت الغارات الإسرائيلية الأحياء السكنية في بيت لاهيا, فضلاً عن القصف بالقرب من مستشفى كمال عدوان في شمال غزة.
وفي منطقة الطوام, لجأت القوات الإسرائيلية إلى هدم منازل المواطنين الفلسطينيين, مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية, أفادت المصادر الطبية بأنه منذ الساعات الأولى من يوم الثلاثاء, لقي ما لا يقل عن 43 فلسطينياً حتفهم بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في مختلف مناطق غزة, يبرز هذا العنف المستمر الحاجة الملحة للتدخل الدولي وتقديم المساعدة الإنسانية, حيث يستمر المدنيون في تحمل العبء الأكبر من الصراع المستمر, إن الوضع الحرج يؤكد على الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الظروف الإنسانية الصعبة وحماية الأرواح الضعيفة وسط تصاعد الأعمال العدائية.
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