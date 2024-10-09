شركة خدمات البترول المصرية تسجل قراءات عدادات الغاز الطبيعي المحلية لشهر أكتوبر

(MENAFN
) تواصل شركة خدمات البترول المصرية "بتروتريد"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء، تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي المنزلي لشهر أكتوبر، على أن يستمر ذلك حتى 27 أكتوبر، وتهدف هذه العملية إلى ضمان تسجيل دقيق وفي الوقت المناسب لاستهلاك الغاز للأسر خلال هذا الشهر.
كما تأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية أوسع ضمن قطاع البترول لتعزيز التدابير الاحترازية استجابة للتحديات المستمرة التي تسببها جائحة كوفيد-19، وتظل صحة وسلامة المواطنين من أولويات الشركة، مما دفعها إلى تنفيذ بروتوكولات متنوعة لتقليل الاتصال المباشر والحد من انتشار الفيروس، وتسلط المبادرة الضوء على التزام الشركة بالحفاظ على الخدمات الأساسية مع إعطاء الأولوية للصحة العامة.
كذلك في ضوء الجائحة الحالية، قدمت "بتروتريد" 12 طريقة مختلفة للمقيمين للإبلاغ عن قراءات عدادات الغاز لديهم، وتوفر هذه الحلول المبتكرة خيارات مريحة للعملاء للتواصل بشأن بيانات استهلاكهم دون الحاجة إلى وجود موظفي التحصيل، وهذا أمر مهم بشكل خاص حيث إن الموظفين لا يدخلون المنازل حاليًا لضمان الالتزام بتدابير السلامة حتى تتحسن الظروف المتعلقة بالوباء.
وبالإضافة إلى ذلك، سهلت الشركة خيارات الدفع عبر الإنترنت وعن بُعد لفواتير الغاز، مما يضمن أن يتمكن السكان من إدارة مدفوعاتهم بسهولة وأمان، ولا تدعم هذه التكيفات الحاجة المستمرة للتباعد الاجتماعي فحسب، بل تعزز أيضًا الكفاءة العامة في تقديم الخدمة، وتعكس مبادرات "بتروتريد" استجابة مدروسة لاحتياجات المستهلكين والمخاوف الصحية السائدة، مما يُظهر التزامًا بتوفير خدمات موثوقة في هذه الأوقات غير المسبوقة.
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