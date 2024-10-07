فتوح: الاحتلال يهدف إلى تهجير المواطنين من شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن أوامر الإخلاء التي ألقاها طيران
الاحتلال الحربي على شمال قطاع غزة، تأتي ضمن خطة لتهجير المواطنين وارتكاب المزيد من عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
وأشار في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الاثنين، إلى أن هذه الأوامر هدفها زيادة معاناة المواطنين في شمال قطاع غزة الذين تمسكوا بالبقاء رغم عمليات التدمير والإبادة.
وأدان فتوح، خطة قادة الاحتلال في شمال القطاع التي تهدف إلى تنفيذ سياسات الترانسفير والاستعمار، والتي تتضمن حصاراً كاملاً، ووقف جميع المساعدات الإنسانية لوضع المواطنين بين خيارين: الرحيل والنزوح أو الموت جوعاً، إذ يقدر عدد ما تبقّى من المواطنين حوالي 300 ألف.
ولفت إلى أن هذه الخطة هي خطوة عدوانية تهدف إلى تهجير المواطنين قسراً عن أراضيهم، وتهيئة المنطقة للتوسع الاستعماري، ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
ودعا، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه المخططات الاستعمارية التي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في غزة، وإحداث كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأكد فتوح، أن تنفيذ هذه السياسات سيزيد تدهور الوضع الأمني والإنساني في المنطقة، وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف، مشددا على أنه لا يمكن للعالم أن يقف متفرجاً أمام هذا الانتهاك الفاضح بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.
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