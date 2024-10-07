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فتوح: الاحتلال يهدف إلى تهجير المواطنين من شمال قطاع غزة

10/7/2024 8:10:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN- قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن أوامر الإخلاء التي ألقاها طيران الاحتلال الحربي على شمال قطاع غزة، تأتي ضمن خطة لتهجير المواطنين وارتكاب المزيد من عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

وأشار في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الاثنين، إلى أن هذه الأوامر هدفها زيادة معاناة المواطنين في شمال قطاع غزة الذين تمسكوا بالبقاء رغم عمليات التدمير والإبادة.

وأدان فتوح، خطة قادة الاحتلال في شمال القطاع التي تهدف إلى تنفيذ سياسات الترانسفير والاستعمار، والتي تتضمن حصاراً كاملاً، ووقف جميع المساعدات الإنسانية لوضع المواطنين بين خيارين: الرحيل والنزوح أو الموت جوعاً، إذ يقدر عدد ما تبقّى من المواطنين حوالي 300 ألف.

ولفت إلى أن هذه الخطة هي خطوة عدوانية تهدف إلى تهجير المواطنين قسراً عن أراضيهم، وتهيئة المنطقة للتوسع الاستعماري، ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

ودعا، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه المخططات الاستعمارية التي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في غزة، وإحداث كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكد فتوح، أن تنفيذ هذه السياسات سيزيد تدهور الوضع الأمني والإنساني في المنطقة، وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف، مشددا على أنه لا يمكن للعالم أن يقف متفرجاً أمام هذا الانتهاك الفاضح بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.

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