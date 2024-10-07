مقتل 728 جنديا إسرائيليا وإصابة 4576 منذ بداية الحرب على غزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الاثنين، مقتل 728 جنديا إسرائيليا بينهم 346 بالمعارك البرية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة،

أما الجيش الإسرائيلي أقر، في معطيات لمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب، بـ"مقتل 726 جنديا، بينهم 346 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر/ تشرين أول الماضي".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "4 آلاف و576 جنديا أصيبوا منذ بداية الحرب، بينهم ألفين و299 بالمعارك البرية في القطاع".

وأشار إلى أن "29 جنديا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بحالة خطيرة، و151 بحالة متوسطة، و16 بحالة طفيفة".

وتم تجنيد حوالي 300 ألف جندي احتياط منذ بداية الحرب، حسب المصدر نفسه.

وفي السياق نفسه، لفت إلى أن "مقدار المنح المدفوعة لجنود الاحتياط بلغت 7.6 مليار شيكل (أكثر من 2 مليار دولار)".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.