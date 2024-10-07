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غارات إسرائيل تخرج مستشفيين عن الخدمة بالضاحية الجنوبية لبيروت

10/7/2024 6:11:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN -
أعلن مصدر طبي لبناني، الإثنين، خروج مستشفيين عن الخدمة في ضاحية بيروت الجنوبية بعد تضررهما إثر غارات إسرائيلية عنيفة الليلة الماضية.
وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن“مستشفيي السان تيريز والرسول الأعظم خرجا عن الخدمة”.
وأضاف أن المستشفيين تضررا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية الليلة الماضية.
وأشار إلى أن مستشفى“الرسول الأعظم” واحد من المستشفيات الأكبر في بيروت.

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