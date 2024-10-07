غارات إسرائيل تخرج مستشفيين عن الخدمة بالضاحية الجنوبية لبيروت

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN -
أعلن مصدر طبي لبناني، الإثنين، خروج مستشفيين عن الخدمة في ضاحية بيروت الجنوبية بعد تضررهما إثر غارات إسرائيلية عنيفة الليلة الماضية.
وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن“مستشفيي السان تيريز والرسول الأعظم خرجا عن الخدمة”.
وأضاف أن المستشفيين تضررا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية الليلة الماضية.
وأشار إلى أن مستشفى“الرسول الأعظم” واحد من المستشفيات الأكبر في بيروت.
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