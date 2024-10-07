727 قتيلا و26 ألف عملية إطلاق على إسرائيل.. الاحتلال يكشف إحصائيات عام من الحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في ذكرى انطلاق حرب "السيوف الحديدية" ("طوفان الأقصى")، نشر الجيش الإسرائيلي بيانات تكشف حجم خسائره وحصاد عملياته في مختلف الجبهات وعدد عمليات الإطلاق التي تعرضت لها إسرائيل.
وأفادت البيانات بسقوط 727 جنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب، منهم 345 مقاتلا ومقاتلة واحدة قتلوا منذ بداية المناورة البرية في غزة، وسقط 9 منهم في معارك جنوب لبنان، بينما سقط 56 جنديا في حوادث مختلفة، منهم 28 قتلوا بـ"النيران الصديقة".
ومنذ بداية الحرب أصيب 4576 جنديا إسرائيليا، منهم 2299 في غزة، وهناك 29 مقاتلا في المستشفى في حالة خطيرة ، منهم 151 في حالة متوسطة و16 في حالة خفيفة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب حوالي 40300 هدف في قطاع غزة منذ بداية الحرب، وقد حددت القوات الإسرائيلية حوالي 4700 فتحة نفق.
وفي الضفة الغربية، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته اعتقلت أكثر من 5250 فلسطينيا.
منذ بداية الحرب، تم إطلاق أكثر من 26 ألف صاروخ وقذيفة وطائرة مسيرة على إسرائيل من جبهات متعددة.
وحتى 2 أكتوبر 2024، تمت حوالي 13200 عملية إطلاق باتجاه إسرائيل من قطاع غزة، وحوالي 12400 من لبنان، وحوالي 400 عملية إطلاق من إيران، وحوالي 180 عملية إطلاق من اليمن و60 عملية إطلاق من سوريا، ولم تكشف البيانات عدد الإطلاقات التي نفذت من أراضي العراق.
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