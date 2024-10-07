727 قتيلا و26 ألف عملية إطلاق على إسرائيل.. الاحتلال يكشف إحصائيات عام من الحرب

MENAFN - Alghad Newspaper)وأفادت البيانات بسقوط 727 جنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب، منهم 345 مقاتلا ومقاتلة واحدة قتلوا منذ بداية المناورة البرية في غزة، وسقط 9 منهم في معارك جنوب لبنان، بينما سقط 56 جنديا في حوادث مختلفة، منهم 28 قتلوا بـ"النيران الصديقة".

ومنذ بداية الحرب أصيب 4576 جنديا إسرائيليا، منهم 2299 في غزة، وهناك 29 مقاتلا في المستشفى في حالة خطيرة ، منهم 151 في حالة متوسطة و16 في حالة خفيفة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب حوالي 40300 هدف في قطاع غزة منذ بداية الحرب، وقد حددت القوات الإسرائيلية حوالي 4700 فتحة نفق.



وفي الضفة الغربية، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته اعتقلت أكثر من 5250 فلسطينيا.

منذ بداية الحرب، تم إطلاق أكثر من 26 ألف صاروخ وقذيفة وطائرة مسيرة على إسرائيل من جبهات متعددة.



وحتى 2 أكتوبر 2024، تمت حوالي 13200 عملية إطلاق باتجاه إسرائيل من قطاع غزة، وحوالي 12400 من لبنان، وحوالي 400 عملية إطلاق من إيران، وحوالي 180 عملية إطلاق من اليمن و60 عملية إطلاق من سوريا، ولم تكشف البيانات عدد الإطلاقات التي نفذت من أراضي العراق.