Monday, 07 October 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأعلى وتيرة منذ نوفمبر 2022 - جريدة البورصة

10/7/2024 4:43:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2022، مع تزايد الطلب وسط توقعات بخفض الفائدة.

كشفت بيانات“هاليفاكس” ارتفاع أسعار العقارات على أساس سنوي بنسبة 4.7% في سبتمبر، مقابل 4.3% في أغسطس، ولكن أقل من التوقعات البالغة 5.2%.

موضوعات متعلقة إقبال صناديق التحوط على شراء الين قبل تصريحات إيشيبا بشأن الفائدة ارتفاع الأسهم الآسيوية بفضل المكاسب اليابانية وآمال التحفيز في الصين ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع

أما على أساس شهري، ارتفعت أسعار المساكن 0.3% في سبتمبر، مستقرة عند وتيرة الزيادة المسجلة في أغسطس، لكن أقل من توقعات ارتفاعها 0.4%.

وقالت“أماندا برايدن” رئيسة قطاع الرهن العقاري لدى“هاليفاكس”، إن زيادة الأجور وخفض الفائدة عززا من القدرة على تحمل فوائد الرهن العقاري، لكن تظل تكاليف الإسكان تمثل تحديًا كبيرًا أمام المستثمرين للدخول في السوق.

وتأتي بيانات“هاليفاكس” متوافقة مع مؤشرات منافستها“نيشن وايد” والتي كشفت الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المساكن السنوية في سبتمبر بأعلى وتيرة منذ نوفمبر 2022.


المصدر:

MENAFN07102024000202011048ID1108752048

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث