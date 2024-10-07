ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأعلى وتيرة منذ نوفمبر 2022 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2022، مع تزايد الطلب وسط توقعات بخفض الفائدة.

كشفت بيانات“هاليفاكس” ارتفاع أسعار العقارات على أساس سنوي بنسبة 4.7% في سبتمبر، مقابل 4.3% في أغسطس، ولكن أقل من التوقعات البالغة 5.2%.

موضوعاتإقبال صناديق التحوط على شراء الين قبل تصريحات إيشيبا بشأن الفائدة ارتفاع الأسهم الآسيوية بفضل المكاسب اليابانية وآمال التحفيز في الصين ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع

أما على أساس شهري، ارتفعت أسعار المساكن 0.3% في سبتمبر، مستقرة عند وتيرة الزيادة المسجلة في أغسطس، لكن أقل من توقعات ارتفاعها 0.4%.

وقالت“أماندا برايدن” رئيسة قطاع الرهن العقاري لدى“هاليفاكس”، إن زيادة الأجور وخفض الفائدة عززا من القدرة على تحمل فوائد الرهن العقاري، لكن تظل تكاليف الإسكان تمثل تحديًا كبيرًا أمام المستثمرين للدخول في السوق.

وتأتي بيانات“هاليفاكس” متوافقة مع مؤشرات منافستها“نيشن وايد” والتي كشفت الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المساكن السنوية في سبتمبر بأعلى وتيرة منذ نوفمبر 2022.





المصدر: