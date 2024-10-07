ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأعلى وتيرة منذ نوفمبر 2022 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2022، مع تزايد الطلب وسط توقعات بخفض الفائدة.
كشفت بيانات“هاليفاكس” ارتفاع أسعار العقارات على أساس سنوي بنسبة 4.7% في سبتمبر، مقابل 4.3% في أغسطس، ولكن أقل من التوقعات البالغة 5.2%.
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أما على أساس شهري، ارتفعت أسعار المساكن 0.3% في سبتمبر، مستقرة عند وتيرة الزيادة المسجلة في أغسطس، لكن أقل من توقعات ارتفاعها 0.4%.
وقالت“أماندا برايدن” رئيسة قطاع الرهن العقاري لدى“هاليفاكس”، إن زيادة الأجور وخفض الفائدة عززا من القدرة على تحمل فوائد الرهن العقاري، لكن تظل تكاليف الإسكان تمثل تحديًا كبيرًا أمام المستثمرين للدخول في السوق.
وتأتي بيانات“هاليفاكس” متوافقة مع مؤشرات منافستها“نيشن وايد” والتي كشفت الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المساكن السنوية في سبتمبر بأعلى وتيرة منذ نوفمبر 2022.
المصدر:
MENAFN07102024000202011048ID1108752048
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